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2026年超級1000級別的中國羽球公開賽已進入最後一個比賽日的爭奪。混雙、女雙分別由地主組合郭新娃／陳芳卉、劉聖書／譚寧奪冠，至於女單則由山口茜直落二擊敗陳雨菲封后。中日一姐陳雨菲與山口茜對彼此極為熟悉，兩人在過往的世界大賽中共有過37次正面對決，山口茜以23勝14負的戰績佔據明顯優勢。雙方最近一次交手是在本賽季的泰國公開賽決賽，當時陳雨菲狀態不佳，僅抵抗39分鐘便目送山口茜站上女單冠軍頒獎台。時隔近2個月再度狹路相逢，中國一姐的目標只有一個，即是在主場完成復仇。女單決賽開打後，兩名選手迅速展開節奏爭奪。首局陳雨菲率先取得領先，但在山口茜提速後，中國一姐頻頻失誤送分，只能看著對手以21-18取得開門紅。第2局比賽幾乎是首局的翻版，開局表現不錯的陳雨菲領先優勢迅速被蠶食，隨後2人緊咬比分至最後時刻。最終，無謂失誤控制得更好的山口茜以21-16再下一城，連贏韓悅、王祉怡與陳雨菲三大中國隊主力，強勢奪冠。憑藉在世界大賽上的出色發揮，郭新娃／陳芳卉已將世界排名提升至第6位，但世界排名第1的「鳳凰組合」卻是他們先前無法逾越的高峰。兩對組合過往共有過7次正面交鋒，全由馮彥哲／黃東萍笑到最後，其中6場更以乾淨俐落的橫掃拿下，可見鳳凰組合在硬實力方面的明顯優勢。想要打破不勝魔咒的郭新娃／陳芳卉，首局一上來便全力進攻並早早取得比分領先。儘管鳳凰組合頑強追平，郭新娃／陳芳卉仍頂住壓力，以25：23先拔頭籌。退無可退的鳳凰組合在第2局以22：20扳回一城，讓雙方回到同一起跑線；但在決勝局中，郭新娃的後場進攻更加犀利，最終以21：15生涯首次擊敗馮彥哲／黃東萍，奪得賽季首冠。作為中國公開賽的女雙衛冕冠軍，劉聖書/譚寧表現神勇，前4輪比賽皆以大比分2-0橫掃獲勝。日本組合福島由紀／松本麻佑同樣狀態出色，準決賽中逆轉了中國隊主力李怡婧／羅徐敏，且在最近一次與「聖壇組合」的交鋒中以2：1笑到最後。渴望複製上次勝利的福島由紀／松本麻佑，在兩局比賽初段皆積極搶攻並如願取得領先。然而，劉聖書／譚寧在主場球迷的助威聲中爆發出更強的進攻火力，連續扭轉不利開局，最終以21：14與21：19復仇福島由紀/松本麻佑，成功衛冕女雙冠軍。