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台灣旅美小將李灝宇在底特律老虎隊小聯盟體系表現亮眼，不僅場上打擊火力火燙，場外更掀起一股「李灝宇旋風」！老虎隊隨隊記者兼場邊訪問主持人Logan Reever在社群平台上分享了一張兩位女粉絲身穿李灝宇專屬T恤的照片，立刻引起討論，有人在底下詢問：「這要去哪裡買？」近期老虎隊記者Logan Reever在社群發布一張照片，圖中2位老虎球迷身穿印有「Hao-Yu Doing」與「Hao-Yu Like That」的李灝宇手持球棒T恤。這項充滿創意的穿搭讓瑞佛不禁大讚：「這太不可思議了（Absolutely incredible.）。」這則貼文立刻引發熱烈迴響，網友DJ Myers留言敲碗：「我們要去哪裡買那些T恤？」另一位網友Matt Coggins也大讚：「那些球衣同樣不可思議。」看起來這兩件球衣似乎是球迷自製的，由此也能看出李灝宇的超高人氣。除了場外人氣高漲，李灝宇的實力也備受肯定。李灝宇目前已達成連續10場比賽擊出安打的紀錄，目前它距離成為台灣史上最多MLB大聯盟安打的球員，僅僅只差75支安打。