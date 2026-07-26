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泰國追星卻變打架現場！昨（25）日晚間，一名中國女粉絲參加GMMTV旗下藝人Junior與Mark的曼谷簽售活動時，因為被指控插隊，遭到現場人員鎖喉、重摔在地，甚至驚動當地警方、中國駐泰大使館出面協調。事件起因為一名中國女粉在活動現場被質疑插隊，她事後在小紅書喊冤，表示自己凌晨6點就到場排隊，並用雨傘佔位，卻因短暫離開後遭人移動物品，還被現場粉絲質疑插隊。不過，泰方網友則提出不同說法，活動現場早有規定「放置物品並不代表保留座位」，粉絲必須拍攝自拍照作為入場與座位證明，認為該女粉沒有遵守規則在先，才會造成本次爭議。現場流出的影片可以看見，多名黑衣工作人員試圖將女粉帶離活動場地，女粉疑似拿手機拍攝時遭工作人員制止，手上的手鍊也在衝突中斷裂，隨後因雙方推擠更加激烈，甚至傳出女粉踢工作人員，工作人員才會採取強硬的制止法，包括從背後鎖喉、壓制在地，最後一路將她帶離現場。事件曝光後，中國網友怒轟GMMTV處理方式太激進，要求公開監視器畫面並向粉絲道歉；但泰國網友則反擊，認為追星本來就該遵守規則，不應該把「喜歡偶像」當成無視規範的理由。目前該名女粉已前往泰國警方報案並驗傷，中國駐泰大使館也介入了解；GMMTV方面則傳出不願私下和解，傾向透過法律程序處理，讓這場追星爭議演變成了跨國法律案件。