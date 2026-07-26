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胃癌早期不一定長成明顯腫塊，有些癌症甚至是「往下長」，外觀看起來很平，卻可能相當惡性。建康聯合診所院長、肝膽腸胃科醫師林峰年分享一個收治案例，高雄一名民眾平時有定期做腸胃鏡健檢，過去都沒有被告知有明顯異常，沒想到兩年多前接受高階健檢時，竟意外揪出俗稱胃癌中「癌王」的指環細胞胃癌，因而緊急北上求醫。林峰年表示，該名患者經內視鏡黏膜下剝離術，也就是ESD處理，沒有切除胃，術後至今兩年恢復情況良好。林峰年提醒，有些腫瘤長得比較扁平，不像一般人想像中會明顯凸起，甚至有些扁平型癌症惡性度很高，因為癌細胞是往深層侵犯，指環細胞胃癌就是其中一種比較罕見、但相當凶險的胃癌類型，在非常早期時也不容易被發現。林峰年指出，指環細胞癌又稱 Signet Ring Cell Carcinoma，是胃癌中比較特殊的病理型態，因為癌細胞內充滿黏液，把細胞核擠壓到邊緣，在顯微鏡下看起來就像一枚「戒指」，因此得名。不過它真正麻煩的地方，不只是名字特殊，而是生長方式很隱匿。他說，一般胃癌可能會形成腫塊、潰瘍或明顯凸起，但指環細胞胃癌常沿著胃壁浸潤式生長，不一定有明顯突起，有時在胃鏡下看起來只是平坦或不典型的黏膜變化，甚至容易被誤認為胃炎。如果檢查時不夠仔細，或醫師經驗不足，就可能錯過早期發現的機會。指環細胞胃癌和一般胃癌也有幾個不同特點。林峰年說，相較於傳統腸型胃癌多好發於中老年族群，指環細胞癌在較年輕患者、女性身上比例相對較高；少部分也可能與遺傳性瀰漫型胃癌有關，像是CDH1基因突變，如果家族中有多人罹患胃癌，更應提高警覺。林峰年表示，指環細胞胃癌最讓人擔心的是，很多患者一發現時已經侵犯較深，甚至出現淋巴轉移。過去標準治療可能需要切除大部分胃部，甚至全胃切除，後續還可能搭配化療。不過林峰年也強調，指環細胞胃癌並不是發現就代表沒有希望，關鍵仍在於是否足夠早期。若癌細胞仍侷限在黏膜層，屬於早期胃癌，治療效果與預後其實可以相當不錯，甚至有機會透過內視鏡黏膜下剝離術，也就是ESD處理，避免走到大範圍手術。林峰年提醒民眾注意，胃癌早期幾乎沒有明顯症狀，而指環細胞胃癌的症狀又常常和一般腸胃不適很像，包括上腹悶脹、消化不良超過兩週未改善、食慾下降、體重不明原因減輕、黑便或貧血等，都可能被誤以為只是胃炎、壓力大或消化不好，這也是不少人拖到較晚期才就醫的原因。他建議，年過40歲、有胃癌家族史、曾感染幽門螺旋桿菌、長期胃部不適，或近期出現上腹悶脹、黑便、貧血、體重不明原因減輕等症狀且持續未改善，就應該安排胃鏡篩檢，不要輕忽身體發出的訊號。林峰年也強調，現在內視鏡設備不斷進步，影像解析度比過去清楚許多，確實有助於提高早期病灶發現率，但儀器再好，仍不能取代醫師經驗，尤其早期胃癌、平坦型病灶，或像指環細胞胃癌這類不典型表現，看的不是「有沒有做檢查」而已，而是檢查過程是否足夠仔細、醫師是否能辨識微小異常。