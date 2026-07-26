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▲ 璟宣發文悼念《百味人生》搭檔王凱，事後向《NOWnews今日新聞》證實，文中所指的人正是王凱。（圖／翻攝自璟宣IG）

43歲八點檔男星王凱今（26）日驚傳離世，震驚演藝圈。曾與他一同演出三立八點檔《百味人生》的女星璟宣，稍早也在社群發文，雖未直接點名王凱，但字句流露濃濃不捨，引發外界聯想。《NOWnews今日新聞》記者也向璟宣本人求證，她也低調證實：「嗯，是。」證實貼文正是在悼念王凱，其餘則未再多談。璟宣在限時動態寫下：「前天才聊到覺得你最近瘦很多，你說你身體狀況不好，但不敢跟劇組說，我們擁抱了一下說下次好好聊，你就搭電梯離開了，然後沒有下次了。」透露她對好友突然離世的不捨，也讓不少網友看了相當鼻酸。由於貼文中並未直接寫出王凱名字，《NOWnews今日新聞》記者也向璟宣本人求證，確認貼文是否是在悼念王凱，她僅簡短回覆：「嗯，是。」證實外界猜測，其餘則未再多做說明。王凱今日傳出離世消息後，三立也證實噩耗，表示王凱昨日下午5點多收工離開，今天下午通告前接獲經紀人告知噩耗，《百味人生》劇組深表意外與遺憾，除了緊急調整拍攝安排，也將協助家屬處理後事。