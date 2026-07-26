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曾演出《薰衣草》、《百味人生》等戲劇作品的男星王凱今（26）日證實離世，享年43歲。根據了解，是因為鄰居覺得他家中電視聲音太吵，再加上外賣掛在家門口一整天都沒有拿，覺得狀況奇怪才報警，進一步發現他已經陳屍家中。根據《ETtoday》報導，王凱在大安區的租屋處鄰居覺得他家電視開得有夠大聲，再加上門口還掛著早上送到的外送食物，且直到下午都還沒有被取走，覺得狀況有些奇怪，因此在今日下午1時03分報警。警方與救護人員趕抵現場後，發現屋內電視與冷氣都還開著，而王凱就倒在客廳地板上，已無生命跡象，明顯死亡，明確死因目前還在調查中。王凱早年以本名王建隆出道，因出演偶像劇《薰衣草》打開知名度，當時憑藉俊朗外型與溫柔氣質，被封為「國民男友」。王凱生前仍在八點檔《百味人生》演出，劇組得知噩耗後表示震驚與遺憾，透露王凱前一天下午才收工離開，隔日原定有通告，沒想到經紀人突然通知噩耗，劇組目前正在幫助家屬處理後事，並感謝他對作品的付出。