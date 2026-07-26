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越南一艘載有62人的船隻「Khoi Nguyen 18」於25日晚間，在南沙群島永暑礁附近海域因惡劣天候沉沒，越南當局以及鄰近的中國船隻展開搜救，越南政府公布最新搜救進度，目前已有至少 45 人成功獲救。根據越南快訊報導，越南外交部發言人范秋姮（Phạm Thu Hằng）今日針對該起沉船事件回應：事故發生後，越南相關單位第一時間緊密配合，迅速趕赴現場。截至 26 日中午為止，搜救人員已成功救起 45 名船員。目前官方救援隊伍與附近漁船仍全力搜救剩餘失聯人員，並隨時準備實施救護與支援措施。相關部門已第一時間通知家屬，將持續更新搜救進度與後續安全送返措施。由於船隻翻覆位置鄰近部分中國船隻，她提到，在事發後有部分中國船展開搜救。這艘越南籍船隻在25日晚間發出求救訊號，有部分船員搭乘救生筏，揮舞衣物求援，隨即展開救援行動。中國官媒央視則稱，「Khoi Nguyen 18」號是一艘越南註冊的船舶，長度略小於70公尺（230英尺）。有六艘中國船隻、一架救援直升機和一艘越南船隻參與了搜救行動。