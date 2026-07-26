台灣旅日好手「龍之子」徐若熙、「台灣重砲」林安可本季轉戰日本職棒（NPB），成為福岡軟銀鷹隊、埼玉西武獅隊新洋將。日媒《AERA DIGITAL》棒球作家西尾典文，在上半季尾聲，針對太平洋聯盟6隊進行新洋將補強評比，徐若熙因傷開刀本季報銷，加上軟銀隊補強人選不多，西尾典文給出較低的C評價；西武隊洋砲卡納里奧（Alexander Canario）5月狂敲6轟，被認為貢獻度極高，近期林安可手感回溫，7月也敲出4轟，西尾典文給出B評價，而洋聯6隊無人拿到A評價。
徐若熙旅日首年因傷報銷 軟銀隊僅獲補強C評價
西尾典文指出，由於陣中已擁有多名選手，軟銀隊在新洋將補強上的動作較少。不過在激烈爭奪戰後強勢簽下的，正是「龍之子」徐若熙。西尾典文認為，年僅26歲的徐若熙相當年輕、未來性極受好評，軟銀球團以據傳3年總額15億日圓以上的合約將其納入麾下，「然而，雖然他在日職初登板中，繳出6局無失分的好投拿下勝投，隨後卻吞下3連敗陷入低迷。」
徐若熙6月時更因腰部不適下二軍休養，7月接受手術後陷入長期缺陣，本季確定報銷。旅日首年留下6場出賽，2勝3敗、4.99的成績。除了徐若熙之外，軟銀僅補強了育成選手摩雷諾（Jonathan Moreno），西尾典文給出C評價，他認為，總結上半季的表現，給予較低的評價實屬合理。
林安可7月手感回溫 西武隊獲得B評價
西武隊本季補強3名新洋將，分別是投手威南斯（Allan Winans），打者卡納里奧以及「台灣重砲」林安可。西尾典文認為，至今貢獻度最高的是卡納里奧，「開季初期雖然狀態不佳曾被移出先發，但在5月敲了6轟大放異彩。隨後成績雖有些許下滑，但8支全壘打、35分打點均高居隊內前列，擁有9次盜壘的壘間破壞力也是其強項。」
西尾典文也點名林安可，「進入7月後擊出3支全壘打（截至今日為目前為4支），狀態逐漸提升是個加分因素。」西尾典文給西武隊B評價，「相比軟銀隊與火腿隊，西武隊的板凳深度較薄，這3名新洋將的表現無疑將是下半季的關鍵所在。」
除了軟銀隊、西武隊，西尾典文還給了另外4隊評價，火腿隊補強洋投拉奧（Sauryn Lao）、洋砲卡斯提歐（Rodolfo Castro），卻無亮眼發揮，獲得C評價；歐力士隊、羅德隊、樂天隊均獲得B評價，此次上半季新洋將評比，洋聯6隊中無人拿下A評價。
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西尾典文指出，由於陣中已擁有多名選手，軟銀隊在新洋將補強上的動作較少。不過在激烈爭奪戰後強勢簽下的，正是「龍之子」徐若熙。西尾典文認為，年僅26歲的徐若熙相當年輕、未來性極受好評，軟銀球團以據傳3年總額15億日圓以上的合約將其納入麾下，「然而，雖然他在日職初登板中，繳出6局無失分的好投拿下勝投，隨後卻吞下3連敗陷入低迷。」
徐若熙6月時更因腰部不適下二軍休養，7月接受手術後陷入長期缺陣，本季確定報銷。旅日首年留下6場出賽，2勝3敗、4.99的成績。除了徐若熙之外，軟銀僅補強了育成選手摩雷諾（Jonathan Moreno），西尾典文給出C評價，他認為，總結上半季的表現，給予較低的評價實屬合理。
西武隊本季補強3名新洋將，分別是投手威南斯（Allan Winans），打者卡納里奧以及「台灣重砲」林安可。西尾典文認為，至今貢獻度最高的是卡納里奧，「開季初期雖然狀態不佳曾被移出先發，但在5月敲了6轟大放異彩。隨後成績雖有些許下滑，但8支全壘打、35分打點均高居隊內前列，擁有9次盜壘的壘間破壞力也是其強項。」
西尾典文也點名林安可，「進入7月後擊出3支全壘打（截至今日為目前為4支），狀態逐漸提升是個加分因素。」西尾典文給西武隊B評價，「相比軟銀隊與火腿隊，西武隊的板凳深度較薄，這3名新洋將的表現無疑將是下半季的關鍵所在。」
除了軟銀隊、西武隊，西尾典文還給了另外4隊評價，火腿隊補強洋投拉奧（Sauryn Lao）、洋砲卡斯提歐（Rodolfo Castro），卻無亮眼發揮，獲得C評價；歐力士隊、羅德隊、樂天隊均獲得B評價，此次上半季新洋將評比，洋聯6隊中無人拿下A評價。