近日傳出有麥胞在Threads上爆料，下周起自助點餐機將取消「送餐到桌」服務。有店員聽聞樂歪表示「德政 終於啊」，直呼「不用爬樓梯了」，部分消費者擔心，一個人用餐或需要幫忙怎麼辦？對此，麥當勞回應《NOWNEWS今日新聞》表示：「麥當勞將於完成內部相關程序後，預計7月27日正式公布相關資訊，感謝顧客的支持。」
麥當勞「送餐到桌」免費隱藏服務要沒了？
麥當勞最早於2022年9月的《台灣麥當勞季報》中，分享「10項你不可不知的麥當勞服務！」推薦消費者可解鎖免費隱藏版服務「送餐到桌」。
只要使用數位自助點餐機點餐，選擇「送餐到桌」服務，拿取側邊印有號碼的三角立牌，填上號碼並完成付款後，只要將立牌放在桌上，有專人幫忙將餐點直接送上桌。
麥胞爆料「免費服務取消」店員樂歪！一票粉絲哀嚎
近日，社群平台Threads有網友以「恭喜各位麥胞！」為題爆料，表示：「下週起，自助點餐機將取消『送餐到桌』服務。」留言區掀起熱烈討論，不少人表示，「德政」、「終於啊」，「很棒啊有些超級故意 現場是真的沒多的人力」、「支持啊、現在的員工都高齡化了」。
也有貌似店員聽聞，樂歪表示「不用爬樓梯了」、「本來就沒必要」。不過有部分消費者擔心，一個人用餐或需要幫忙怎麼辦？也有人掛保證說「說真的，如果遇到身心障礙人士需要幫忙時，麥胞還是會願意幫忙送餐的。」
麥當勞回應！預計7/27正式公布相關資訊
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，麥當勞表示：「麥當勞將於完成內部相關程序後，預計7月27日正式公布相關資訊，感謝顧客的支持。」
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麥當勞最早於2022年9月的《台灣麥當勞季報》中，分享「10項你不可不知的麥當勞服務！」推薦消費者可解鎖免費隱藏版服務「送餐到桌」。
只要使用數位自助點餐機點餐，選擇「送餐到桌」服務，拿取側邊印有號碼的三角立牌，填上號碼並完成付款後，只要將立牌放在桌上，有專人幫忙將餐點直接送上桌。
近日，社群平台Threads有網友以「恭喜各位麥胞！」為題爆料，表示：「下週起，自助點餐機將取消『送餐到桌』服務。」留言區掀起熱烈討論，不少人表示，「德政」、「終於啊」，「很棒啊有些超級故意 現場是真的沒多的人力」、「支持啊、現在的員工都高齡化了」。
也有貌似店員聽聞，樂歪表示「不用爬樓梯了」、「本來就沒必要」。不過有部分消費者擔心，一個人用餐或需要幫忙怎麼辦？也有人掛保證說「說真的，如果遇到身心障礙人士需要幫忙時，麥胞還是會願意幫忙送餐的。」
對此，《NOWNEWS今日新聞》記者求證業者，麥當勞表示：「麥當勞將於完成內部相關程序後，預計7月27日正式公布相關資訊，感謝顧客的支持。」