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日本一名原本抗拒繼承家族寺廟的年輕僧侶，如今靠著把《般若心經》改編成歌曲意外闖出名號，YouTube累積點閱數衝破1億次，訂閱人數突破百萬，留言區甚至出現葡萄牙語、西班牙語等各國語言，粉絲遍布全球。現年47歲的薬師寺寛邦，出身愛媛縣今治市的寺院家庭，現任臨濟宗海禪寺副住持。他坦言二十歲出頭時對「接班」感到強烈抗拒，一心只想搞音樂，2007年正式出道。沒想到躲避佛教反而讓創作陷入瓶頸。他回憶，當時音樂本是他逃離家業的出口，卻因此迷失了自己真正想表達的東西，一度找不到方向。轉機出現在他偶然走進書店翻到一本禪宗書籍後。他開始重新思考從小背到大、卻從未真正理解的《般若心經》，並決定30歲時前往京都修行。修行期間，他每天清晨4點半起床，和約20人一起集體誦經，這段經歷讓他感受到前所未有的秩序與平靜，也讓他萌生把這份感受化為音樂的念頭。某次演出後，一對老夫婦告訴他，聽了他的思鄉歌曲想起了養育他們的人。這句話讓他頓悟：音樂與法會其實在做同一件事——他開始把《般若心經》錄成多層次和聲的音樂作品。作品完成後，他形容自己當時心情五味雜陳，既覺得「做出有趣的東西」，又擔心「這樣真的可以嗎」。沒想到影片在社群媒體上迅速走紅，中國大陸、香港、台灣的演出邀約接連湧入。新冠疫情爆發、現場演出停擺後,他索性轉往日本各地寺廟拍攝音樂錄影帶,反而讓作品在疫情期間傳播得更廣。談到為何獨鍾《般若心經》，薬師寺寛邦解釋，多數經文會明確宣揚功德利益或消災解厄,但《心經》不同：「這世間萬物皆空，無需為此煩惱。」他認為正是這種不說教、直接叩問聽者生活方式的特質，讓《心經》能跨越宗派、廣受喜愛。面對終究要接班的未來，他不再抗拒，而是希望打破江戶時代延續至今的檀家制度框架，走出屬於自己世代的住持之路。