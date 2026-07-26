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王凱驚傳過世 《百味人生》劇組證實噩耗

▲王凱在三立八點檔《百味人生》飾演許景瀚。（圖／翻攝三立台劇臉書）

18歲演《薰衣草》爆紅 「小童」深情不輸季晴川

▲《薰衣草》中，小童始終默默陪伴梁以薰，在雨中守護她、陪她淋雨等經典橋段，深情形象讓不少觀眾直呼「男二比男主角更讓人心疼」。（圖／翻攝《薰衣草》）

為愛默默守護梁以薰 暖男魅力圈粉無數

▲小童親手打造玻璃花房向梁以薰告白，明知她心裡始終愛著季晴川，仍選擇默默守護、不求回報，成為《薰衣草》最令人難忘的經典片段之一。（圖／翻攝《薰衣草》）

只憑一部戲紅遍全台 被封「國民男友」

曾因偶像劇《薰衣草》飾演「小童」一角走紅的演員王凱（本名王建隆），今（26）日驚傳過世，享年43歲。，更被封為「國民男友」，成為許多七、八年級生難忘的青春回憶。曾演出《薰衣草》、多部八點檔及偶像劇的43歲演員王凱（本名王建隆），今（26）日驚傳在家猝死，享年43歲。據了解，警消今天下午1時03分接獲報案，台北市大安區安居街一處巷弄內有男子失去生命跡象，救護人員到場後確認已明顯死亡、未送醫，經查證身分為演員王凱，後續由警方處理相關事宜。三立表示，王凱昨（25）日傍晚收工離開劇組，今天下午拍攝前接獲經紀人通知噩耗。《百味人生》劇組表示深感震驚與遺憾，「王凱也是現在劇情的主要角色之一」，後續將協助家屬處理相關事宜，也感謝王凱對劇組的付出。王凱1982年出生於高雄，17歲北上發展演藝事業，原本準備以歌手身分出道，卻因緣際會被《薰衣草》製作團隊發掘，2001年以本名王建隆正式出道。當時年僅18歲的他，在三立首部偶像劇《薰衣草》中飾演牧場小開童惟聖（小童），雖然不是男主角，卻憑著陽光帥氣外型與默默守護梁以薰（陳怡蓉飾）的深情形象迅速爆紅。《薰衣草》劇中，小童一路陪伴梁以薰，在她遭媒體追逐時挺身保護，也曾親手打造玻璃花房向她告白，即使知道她心裡始終放不下季晴川（許紹洋飾），仍選擇默默守護、不求回報。不少觀眾當年都認為，小童的癡情程度絲毫不輸男主角季晴川，甚至因為沒有偶像包袱、溫暖貼心又專情，吸引大批粉絲支持，《薰衣草》播出後掀起全台偶像劇熱潮，不僅捧紅許紹洋、陳怡蓉，也讓首次演戲的王凱一夕成名。當時擁有高挑帥氣外型的他，被不少媒體與粉絲封為「國民男友」，即使只是男二角色，討論度依舊居高不下，成為七、八年級生青春記憶中不可或缺的一部分。王凱在《薰衣草》爆紅後曾赴中國發展，返台後一度淡出演藝圈，也曾經營酒吧、擔任夜店公關經理。直到2011年，他改以藝名「王凱」重新復出，陸續演出《蛇杖》及多部本土劇、八點檔。如今王凱驟然離世，也讓許多觀眾再次想起《薰衣草》中那位始終默默守護女主角的「小童」，不捨感嘆青春歲月中的白馬王子逝去。