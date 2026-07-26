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2026年BWF超級1000級中國公開賽今（26）日進行男單決賽，「台灣一哥」周天成對決法國好手波波夫（Toma Junior Popov），周天成開賽就展現好手感，以21：15收下首局，雖然次局遭到對手壓制，但關鍵第3局，周天成馬上將狀態調整回來，最終以21：15、7：21、21：13拿下此役，奪下個人首座中國賽冠軍，亦是史上最年長超級1000級的男單冠軍。此外，周天成是首位在中國賽奪冠的台灣本土球員。世界排名第6的周天成，今日在男單決賽交手世界排名第16的波波夫，過去雙曾有3次對決，周天成拿下1勝2敗，近期則是吞下對戰2連敗。不過周天成今日延續過去幾戰的好手感，開賽3度與波波夫打成平手，在13：13的情況下，直接一波帶走，以21：15收下首局。不過進入到次局，周天成遭到波波夫壓制，加上自己失誤過多，以7：21失掉次局。進入關鍵決勝局，周天成立刻將狀態調整回來，開局就將比分差拉開，換邊前就領先7分，最終波波夫在周天成冠軍點時回球出界，讓周天成以21：13收下比賽，奪下個人職業生涯首座中國賽男單冠軍。周天成今日奪冠也寫下台灣新紀錄，1996年男單名將陳鋒曾奪下中國賽奪下男單冠軍，但他是印尼入籍的選手，因此周天成成為台灣本土第1人，寫下台灣羽球史新頁，也是他個人在超級1000級賽的第2冠，亦是史上最年長超級1000級的男單冠軍。