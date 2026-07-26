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因應全球供應鏈重組 台灣櫻花10.3億在台中蓋廠

投資台灣事務所今（24）日通過4家企業擴大投資台灣。其中，聯華林德氣體工業為提升氣體產能與服務量能，再次申請「歡迎台商回台投資行動方案」，規劃於中部科學園區興建新廠，並於台南廠區擴增產線，總投資金額約113.8億元，預計可新增近百個本國就業機會。聯華林德氣體是台灣最主要的工業氣體製造商，總部位於台北，始於 1985 年，是由聯華神通集團旗下的「 聯華實業控股」和德國「林德集團」Linde 共同成立的合資公司，產品涵蓋高科技及半導體產業使用的電子級氣體，以及醫療、食品等民生產業所需氣體。聯華林德為提升氣體產能與服務量能，再次申請「歡迎台商回台投資行動方案」，規劃於中部科學園區興建新廠，並於台南廠區擴增產線，總投資金額約113.8億元，預計可新增近百個本國就業機會。本次投資計畫聚焦AI智慧化應用與節能轉型，將導入智慧生產管理系統，全面優化製造效率與產品品質；同時透過採購綠電、導入高效率節能設備及強化能源管理機制，持續降低碳排放。另外，台灣櫻花為全台最大的廚衛品牌，也是國內廚衛產業首家股票上市公司，從廚衛電、整體廚房兩大核心事業，逐步拓展至淨水設備與全屋裝修，並進一步整合整體衛浴，形成更完整的居家生活服務版圖。因應全球供應鏈重組、智慧製造及淨零轉型趨勢，台灣櫻花再次申請「歡迎台商回台投資行動方案」，預計投資新台幣10.3億元，於台中建置現代化智慧工廠。新廠將導入精實生產理念，整合智慧製造設備、自動化生產系統、製造執行系統（MES）及企業資源規劃系統（ERP）等數位化管理平台，全面提升生產效率、產品品質及供應鏈管理能力。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,791家企業約2兆7,296億元投資，預估創造16萬7,954個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有358家企業投資約1兆4,795億元，帶來 9萬6,230個就業機會。