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▲ 「第六屆中學生黑客松」競賽吸引全國17個縣市熱烈響應。（圖／高市府教育局提供）

▲新竹市天主教磐石高級中學、國立彰化女子高級中學「鋼鐵人的助聽器」，以「AI智慧眼鏡協助聽損者辨識環境聲音」拿下金獎。（圖／高市府教育局提供）

教育部國教署、高市府教育局指導，高雄女中主辦的「第六屆中學生黑客松」競賽決選今(26)日登場，本屆競賽吸引全國17個縣市熱烈響應，主賽事共有99支隊伍310名學生報名參與；今年首度擴大辦理的子賽事「AI賦能知識管理與創作」，吸引79支隊伍252名學生投入，總計近600名師生共襄盛舉。活動歷經海選、黑客挑戰日及複選等多階段評選，共有20支隊伍71名學生晉級決選，並於今日齊聚高雄展示創新成果，角逐最高榮譽。此屆競賽以「生活化人工智慧加值雲端應用」（With Cloud Anything is Possible）為主題，鼓勵學生運用生成式AI、雲端服務及Low/No Code開發工具，從生活情境發掘問題，提出具創新性與實用性的解決方案，展現新世代青年運用AI科技解決真實問題的實作能力。高雄市副市長李懷仁下午也特別來到競賽現場聆聽學子結合AI運用創意發想帶來的團隊合作成果。經過激烈評選，最終主賽事由新竹市天主教磐石高級中學、國立彰化女子高級中學組成的「鋼鐵人的助聽器」團隊，以「AI智慧眼鏡協助聽損者辨識環境聲音」拿下金獎。金獎作品以聽力受損者需求為出發點，運用Azure AI、AR與雲端技術，打造智慧聲音輔助系統，整合即時多軌語音轉文字、環境音事件辨識、聲源定位、對話紀錄及智慧摘要等功能，協助使用者掌握醫療溝通、居家安全與外出情境的重要資訊，讓科技不只是放大聲音，更能理解聲音內容、來源與風險，提升生活品質與安全。銀獎分別由宜蘭縣立羅東國中「智慧教養溝通模擬導師」、國立陽明交大附中與臺中市私立衛道高中附設國中「AI智慧模擬面試訓練系統」榮獲。銅獎則由高雄女中「AI智慧讀書規劃與學習陪伴系統」、「智慧寵物伴讀專注養成」、國立彰化高中「智慧辨識回收減碳管家」、臺中市立西苑高中、臺中市私立弘文高中、國立新竹高中與國立彰化高中「智慧理財消費防護管家」分別榮獲。