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范姜彥豐與粿粿離婚風波迎來新進度，男方拍片透露自己跟粿粿一起買的「愛巢」突然被出售，讓他措手不及只能在短時間內緊急搬家，為此粿粿律師出面發聲反駁，透露粿粿把房子賣掉不是突然間的決定，且早就已經提醒對方七次了。范姜彥豐24日拍片表示，自己兩個多星期前突然收到消息，得知自己現在的住處「被賣掉了」，由於房子已經完成交易，他只好臨時聯絡搬家公司，被迫整理多年物品並搬離，直呼過程相當無奈。對於范姜彥豐「突然被通知」的說法，根據《自由時報》報導，粿粿律師反駁回應，表示賣掉房產不是臨時下的決定，透露女方過去早就多次書面及口頭通知，至少向男方律師告知7次以上，且早在2026年2月便已提供簽署完成的買賣契約供男方確認。律師也指出，雙方分居已超過一年，期間房貸都是粿粿單方面支付，造成不小經濟壓力，女方曾提出希望男方分擔相關費用，但提議沒有被接受。目前范姜彥豐與粿粿的離婚訴訟已持續超過9個月，雙方仍針對離婚、孩子監護權、扶養費以及財產分配等問題進行協商。此次「房子遭出售」爭議，也再次掀起外界對兩人婚姻財產分配的關注。根據了解，房子是登記於粿粿名下，范姜彥豐曾表示自己付了大部分頭期款；不過粿粿則反駁，表示八成房屋頭期款以及後續六成房貸都是她支付的。