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「台灣一哥」周天成在2026年BWF超級1000級別的中國羽球公開賽男單決賽中，歷經三局激戰，以2：1力退法國好手波波夫（Toma Junior Popov）。這場勝利不僅讓他奪下個人本季首冠，更一舉締造多項歷史紀錄，正式成為羽壇史上最年長的頂級超級賽男單冠軍得主。世界排名第6的周天成，今日碰上世界排名第16的波波夫。首局雙方手感火熱，在13：13平手之際，周天成展現強大抗壓性，打出一波攻勢以21：15先下一城。進入次局，周天成遭遇亂流，在對手壓制與自身失誤增加的情況下，以7比21讓出。不過來到關鍵決勝局，周天成迅速調整節奏，開局便強勢拉開比分，換邊前就取得7分領先，最終在對手回球出界下，以21：13霸氣鎖定勝局。這是周天成繼2019年印尼公開賽後，職業生涯第二座超級1000系列賽男單冠軍，同時也打破了繼去年北極公開賽後，近一年的巡迴賽冠軍荒。此次奪冠對即將邁入37歲的周天成與台灣羽壇皆意義非凡，寫下了兩項極具份量的歷史紀錄‵． 回顧羽球歷史，包含早期的5星級、6星級賽事，到超級系列賽、首要超級賽，乃至現今的超級1000賽，從未有球員在36歲之時拿過冠軍，周天成刷新了紀錄，成為所有「頂級公開賽」歷史上最高齡的男單冠軍得主。BWF超級1000系列（2018年改制後） 自2018年世界羽聯（BWF）將賽事改制為世界巡迴賽並設立「超級1000」等級後，在周天成之前最年長的男單冠軍是丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）。他在29歲又249天（約29歲8個月） 於2023年中國羽球公開賽。奪冠。值得一提的是，周天成本人在2019年拿下超級1000等級的印尼公開賽冠軍時（當時約29歲又194天），也曾短暫是該系列賽事改制後最年長奪冠的男單選手，直到後來被安賽龍超越。如果將2018年改制前、與超級1000同級別的「超級系列賽首要賽（Superseries Premier）」一併納入計算，此等級賽事最年長的男單冠軍得主則是馬來西亞傳奇球星李宗偉（Lee Chong Wei）。他在34歲又142天於2017年全英羽球公開賽擊敗中國選手石宇奇奪冠。此外，過去台灣唯一在中國公開賽奪下男單冠軍的選手，是1996年的印尼歸化名將陳鋒。時隔整整30年，周天成締造歷史新頁，成為首位在此賽事封王的台灣「純本土」球員。周天成不屈不撓的拚戰精神與對羽球的純粹熱愛，不僅贏得了現場觀眾的滿堂彩，更讓廣大網友與球迷深受感動。比賽過程中，全場觀眾齊聲為他加油，場面令人動容。賽後，對岸《中羽在線》羽球論壇也湧入大量讚美與祝賀：「一個快要37歲的老將，完全是憑藉對羽球的熱愛撐下來的，這份堅持值得敬佩！」、「能夠靠著熱愛與自律打到現在，還能創造歷史，真的是台灣球迷的幸事」、「經歷過這麼多高級別賽事的亞軍，這次終於實至名歸地拿下大賽冠軍，恭喜老天！」