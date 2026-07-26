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▲台灣港務公司參與2026年濟州郵輪論壇。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣港務公司董事長周永暉在濟州郵輪論壇作專題演講。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司董事長周永暉(中)在濟州郵輪論壇作專題演講。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司董事長周永暉率隊，於日前到韓國濟州，參與2026年濟州郵輪論壇，不僅實質深化我國與亞洲各國郵輪市場的連結，更向全球航商傳遞我國積極接軌國際，推動綠色轉型的決心，期擘劃亞洲郵輪新佈局。台灣港務公司董事長周永暉，是由台灣港務公司郵輪發展處資深處長張乃文等人陪同，率隊參與2026年濟州郵輪論壇，台灣港務公司董事長周永暉受邀擔任濟州郵輪論壇中的「亞洲郵輪目的地」講者，以行銷台灣港群魅力。台灣港務公司董事長周永暉表示，面對人工智慧(AI)與低碳永續交織的「亞洲郵輪4.0」時代，台灣港務公司將持續推動低碳生態旅遊、智慧通關系統，以及結合多元靠泊優惠方案，期吸引更多郵輪品牌部署台灣，共同航向智慧、綠能及多元體驗的新未來。周永暉說，此次2026年濟州郵輪論壇，以「Asia Cruise 4.0: Beyond Boundaries, Connected as one(亞洲郵輪4.0：跨越邊界，一體同心)」為核心主題，吸引全球郵輪航商、港口當局、地方政府與產學界代表與會。2026年濟州郵輪論壇主辦單位並安排台灣港務公司董事長周永暉在論壇，擔任兩場核心演講的主講人，向國際航商與亞洲重要港口單位，展現我國港口目的地的魅力，成果豐碩。周永暉在論壇中作專題演講，會中分享台灣港群獨特的地理優勢與目的地魅力，並詳細剖析我國目前在亞洲郵輪市場版圖中所辦理的關鍵樞紐角色，並隨著全球郵輪市場在疫後的改變，國際旅客的目光已從單純的地理目的地，轉向追求深度在地文化與環境永續的「體驗式旅遊」。周永暉說，台灣港群憑藉優越的地理位置、便利的聯外交通及豐富的觀光資源，已成功建構最具競爭力的國際港群布局，在「AI+ESG」的雙軌驅動下，台灣港群正從傳統碼頭逐漸轉型為智慧綠色港口，向全球航商與旅客展示我國作為亞洲郵輪目的地的獨特魅力。論壇中，也由亞洲郵輪領袖聯盟(Asia Cruise Leaders Network,ACLN)與台灣國際郵輪協會主辦的「ACLN Special Day with Taiwan(ACLN臺灣特別日)」，也由周永暉擔綱主講人，與交通部觀光署及郵輪業界的產學專家們共同登台，透過產、官、學三方的專業視角與對話，以宏觀的國際角度，與現場亞洲各國郵輪精銳，深入探討我國郵輪市場現況、營運實務及未來展望。台灣港務公司董事長周永暉除了作專題演講及產官學論壇外，港務公司也積極經營大會展位，現場行銷台灣港群的各項利多誘因及最新建設成果，並透過與全球航商及旅遊業者面對面洽談，瞭解最新市場趨勢及需求，積極拓展我國的郵輪市場版圖，期盼吸引更多元、更高端的國際郵輪品牌加碼部署台灣，帶動全國港口周邊的觀光經濟效益。