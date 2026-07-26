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▲夏宇禾（右）在休息室拍下王凱（左）讀劇本認真的模樣。（圖／翻攝自IG@lulu_820722）

43歲演員王凱今（26）日驚傳在家中暴斃，電視台也證實噩耗，後續將會協助家屬操辦後事，震驚各界，和王凱一起拍攝八點檔《百味人生》的夏宇禾得知後完全不敢相信，因為他們昨天才一起拍戲，夏宇禾在IG寫下長文，表示今天本來要拍攝重頭戲，她台詞都背好了，結果王凱卻不在了。夏宇禾在IG發文，「昨天還在嘻嘻鬧鬧，今天馬上就風雲變色，突然間你就這樣不見了⋯一切都發生的太突然，回過神來才發現，原來人是會突然就這樣，不會再見了？」原本今天要拍攝她和王凱的重頭戲，夏宇禾在家還花了很久的時間念台詞，結果一到攝影棚，就得知王凱過世消息，原本以為大家在開玩笑，但大家越講越認真，夏宇禾突然愣住什麼話都說不出來。夏宇禾說，昨天收工王凱還開心地和她說明天見，前兩天收工更特別留下來，待在棚內看她演戲，還抱著她對她說表現得很棒，「我們才聊到說過幾天就是我們的重頭戲了，我們抱抱對方告訴彼此要更加油…」不僅如此，王凱還會打給媽媽，讓夏宇禾跟媽媽聊天，夏宇禾感嘆，「我很開心你把我當成你信任的人，跟我分享了很多自己的事，我還說等殺青後要約你吃飯好好的暢聊一下，你期待的重頭戲就在今天，我台詞都背好了，可是你人卻沒有來..這場戲還沒有結局，我們還有happy ending還沒有演完，你怎麼自己就先離開了，前兩天你跟我說發現我一件事想跟我說，之後再找機會跟我講，我還等著呢。」最後，夏宇禾也對王凱說，「這段時間辛苦你了，你好好的休息，愛吃美食的你要多吃一點，再長點肉看起來更帥噢。」並承諾會連帶他的份，把這部戲好好地演完。許多粉絲看了都不捨湧入留言安慰。