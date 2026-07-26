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▲Jennie新歌畫面被認為有走光畫面。（圖／翻攝自JENNIE YT）

BLACKPINK成員Jennie新歌〈Less than a Lover〉，邀請台灣男模Kai（晉愷）一起出演，除了男主角被大家仔細關注，MV中一幕意外掀起露點爭議，影片2分34秒處，Jennie身穿吊帶洋裝拍攝時，被發現胸前出現疑似「不明黑色陰影」，對比圖瞬間在網路瘋傳，掀起許多討論。Jennie〈Less than a Lover〉新曲MV中、影片2分34秒處，Jennie身穿白色寬鬆吊帶洋裝，跟男主角躺在海邊約會，在她起身時，鏡頭從無袖袖口捕捉到「黑色不明陰影」，被猜測是走光露點，相關畫面在網路曝光後瞬間衝熱搜。為此有大量粉絲替Jennie澄清，透露只要把畫面放慢仔細看後，就可以發現根本不是走光，而是胸貼的陰影，並非露點走光，同時指責部分網友整天只想找到女偶像走光鏡頭，是相當沒有水準的事。另一部分網友則認為，Jennie有類似走光畫面早就不是第一次，前一次跟外國攝影師合作的寫真集、洛杉磯演唱會時，也都曾被捕捉到類似黑色陰影，認為Jennie明知衣服遮蔽性比較差，但卻沒有要改善的意思，何況她有許多低年齡層的粉絲，認為這會對大眾造成不良影響。〈Less than a Lover〉是Jennie近期推出的新作品，MV中她展現成熟性感風格，與台灣男模Kai（晉愷）的甜蜜互動也引發大量討論；再加上疑似走光爭議，讓新歌在短時間內獲得高度關注，讓她再次成為全球話題焦點。