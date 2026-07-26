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總統暨民進黨主席賴清德今（26）日壓軸現身國務青旗艦營，致詞時勉勵青年只要覺得服務是有意義的事，都鼓勵大家投身政治工作，因為政治工作是服務國家、服務社會最直接的方式。此外希望大家未來不管投身哪個行業，都能繼續為台灣爭光，這幾年因防疫成就、台積電科技成就，台灣在國際聲名大噪，很多國家都對台灣刮目相看，希望大家承繼這股良善的力量，未來繼續幫助台灣在世界佔有一席之地、無可取代。賴清德今日壓軸現身國務青旗艦營，閉幕典禮和學員互動、聆聽青客松簡報，也大讚學員們的創意與想法，並表示會將大家的建議帶回去，請黨務主管、候選人評估這些計畫的可行性，讓這些計畫有機會付諸實行。賴清德致詞時也表示，對大家有兩個期許，第一是希望大家投入政治場域的工作，無論是擔任幕僚、候選人，或是擔任公職人員，只要大家覺得服務是有意義的事，都鼓勵大家投身政治工作，因為政治工作是服務國家、服務社會最直接的方式。第二是希望大家未來不管投身哪個行業，都能繼續為台灣爭光，這幾年因為防疫成就、台積電科技成就，台灣在國際聲名大噪，很多國家都對台灣刮目相看，希望大家承繼這股良善的力量，未來繼續幫助台灣在世界佔有一席之地、無可取代。賴清德強調，民進黨執政這10年，主要有三大施政目標，第一，強化台灣國防實力；第二強化國家的經濟韌性；第三，強化對青年的照顧。其中，在照顧青年的部分，政府這幾年推出好幾項政策，例如高中職免學費、私立大學學費減免、學貸降息、0到18歲台灣未來帳戶等計畫，這些政策的初衷就是要減輕家庭的負擔，改善人民的生活，因為唯有人民生活過得好，國家社會才會好。最後賴清德也跟現場學員許諾，政府團隊會繼續守護台灣的安全、並持續提升經濟成長，留給下一代一個更好的國家。