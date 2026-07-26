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▲ 高雄市長參選人賴瑞隆特別前來蔡秉璁服務處成立茶會力挺蔡秉。（圖／民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁提供）

▲立委邱志偉現身服務處為自己的子弟兵穿上披掛，象徵披掛上陣、全力以赴。（圖／民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁提供）

▲ 立委邱議瑩致詞時更強調，把秉璁送進議會，增加議會新戰力，讓有中央經驗的秉璁，能回到家鄉貢獻所長。（圖／民進黨高雄市議員參選人蔡秉璁提供）

民進黨高雄市第三選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）市議員參選人蔡秉璁今（26）日舉辦服務處成立開茶會，吸引眾多鄉親熱情參與，市長候選人賴瑞隆、立委邱志偉、邱議瑩都出席站台，共同見證服務處成立的重要時刻。蔡秉璁表示，岡山關鍵的第三席是議會過半關鍵的一席，拜託鄉親給自己一個機會，讓自己為大岡山服務、守護高雄。蔡秉璁說，自己來自於平凡的家庭，雄中畢業後到台北念書，就讀台大電機系期間，因為對社會的關懷及公共事務的熱愛，轉至台大社會系畢業，後再到清大社會所取得碩士學位。自己從基層助理做起，受到許多長官前輩的栽培，讓一個高雄囝仔可以擁有去總統府、陸委會、經濟部、台電歷練的機會。蔡秉璁指出，高雄因為陳其邁市長的緊緊緊，許多建設都大力進行中，為了不讓高雄的進步發展變成拖拖拖，拜託鄉親給秉璁機會，大岡山關鍵的一席拜託鄉親一起守住。成為邱志偉、邱議瑩立委在高雄最重要的幫手，為大岡山地區市民解決問題。高雄市長參選人賴瑞隆表示，高雄正值發展的重要時刻，中央有立委們的支持，自己肩起重要的第四棒責任，更需要議會有新戰力的支持，未來才能延續高雄光榮。賴瑞隆談起過去和秉璁共事的經歷，在台電的蔡秉璁積極任事，不管是電網佈建或因為颱風造成的緊急電力修繕，秉璁都親力親為，把市民的需求放在第一要務；賴瑞隆也再次表示，11月28日要拜託支持賴瑞隆，也牽成蔡秉璁，把秉璁送進議會，共同為大高雄打拚。蔡秉璁擔任立委邱志偉競選團隊執行長，這天邱志偉也現身服務處並為自己的子弟兵穿上披掛，象徵披掛上陣、全力以赴。志偉表示，民進黨在大岡山地區受許多市民的信任，但近兩次選舉都差一點，使得民進黨痛失第三席的機會。這一次議會是否過關，最關鍵的就是蔡秉璁這一席，懇請鄉親給大岡山最年輕的、最有經驗的蔡秉璁機會，讓邱志偉在中央為高雄爭取資源，讓蔡秉璁在地方顧住福利，帶動大岡山地區進步發展。立法委員邱議瑩表示，蔡秉璁雄中畢業、台大清大的高學歷，回到大岡山地區替鄉親服務，需要鄉親的強力扶持，把秉璁送進議會，增加議會新戰力，讓有中央經驗的秉璁，能回到家鄉貢獻所長。邱議瑩致詞後更為蔡秉璁送上一大綑蔥，象徵為民服務「衝衝衝」。蔡秉璁80年次，是大岡山地區最年輕的參選人，年輕又有豐富的歷練是秉璁的優勢，期盼鄉親給新人機會，讓民進黨在岡山取得最關鍵的第三席，讓議會過半，市政順利，市民的福利得以保障。