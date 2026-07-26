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▲樂天桃猿洋砲威克來台3場敲出2轟，還是一隻致勝的2分砲，且直接將球送上大巨蛋第2層看台，展現超級怪力。（圖／樂天桃猿提供）

中華職棒樂天桃猿與台鋼雄鷹洋砲威克（Adam Walker）、魔鷹（Steven Moya）今（26）日分別在賽中展現「怪力」，威克來台第3場敲出本季第2轟，且是一隻致勝2分砲，恐怖的是，威克這發全壘打直接打上臺北大巨蛋外野第2層看台，賽後他笑說，「（全壘打）有近有遠，只要能過牆就是好的。」魔鷹則是在澄清湖球場擊出本季第12轟，擊球距離來到465英尺（約141.7公尺），擊球初速186公里，展現驚人的長打爆發力，也讓球迷相當期待2名怪力洋砲正面對決，將於8月4日、5日正面交手。桃猿新洋砲威克今日再度炸裂，此役桃猿對戰悍將，前5局雙方0：0平手，6局下威克把握壘上有人的機會，鎖定威戈神（Aaron Wilkerson）偏高失投球，一棒將球送上左外野看台，助桃猿拿下致勝的2分，這是威克一軍出賽3場的第2轟，可怕的是，這顆球是直接被送上外野第2層看台，最終桃猿就以2：0完封悍將。桃猿總教練曾豪駒直言，球隊就是需要他的長程火力，「他也在重要時刻表現出來，這就是我們想要的結果。」曾總也說，在國內確實較少選手能將球打上外野看台第2層，「他的Power就是有這樣的破壞力，希望可以繼續維持下去。」威克賽後笑說，「我感覺很棒，打出去就有感覺。」被問到打上第2層看台的想法，威克說出名言，「有近有遠，只要能過牆就是好的。」談到致勝轟，威克說目標只想送回三壘跑者，「集中在好球去揮擊，只要碰到球，就能將跑者送回來。」過去曾效力日職巨人隊、阪神隊，威克打完在中職的第1個系列賽，他認為台灣比賽的氛圍比較像是「派對」，「很多應援聲、跳舞、音樂，雖然日本也很有熱忱，但台灣風格讓我覺得很有趣。」另一地在澄清湖的賽事，同樣上演精彩的煙火秀。雄鷹洋砲魔鷹此役扛先發第4棒、指定打擊，前2個打數皆敲出安打，不過球隊都未能得分，7局下雄鷹2分落後，魔鷹第3打席，鎖定伍鐸（Bryan Woodall）的失投球，一棒將球送上右外野看台，這發陽春砲是魔鷹本季第12轟，也將比數縮小至1分差。誇張的是，這支全壘打擊球距離來到465英尺（約141.7公尺），擊球初速186公里，展現驚人的長打爆發力。魔鷹這發全壘打也帶動雄鷹逆轉氣焰，8局下單局攻下3分逆轉，以4：2逆轉擊退龍隊。