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▲林寶蓉深耕錫藝19年，始終堅持「作品要扎實、細節要到位」，今起在一德洋樓舉辦「古文明神宮錫藝再現」特展。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.26)

▲正在台中一德洋樓舉辦的《古文明神宮錫藝再現》個展，今日舉行開幕茶會，藝術界多人共襄盛舉。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.26)

從神明彩繪起步，到以錫器創作走入藝術展場，藝術家林寶蓉花了近20年時間，在傳統工藝與當代美學之間找到屬於自己的創作方向。即日起於台中一德洋樓推出《古文明神宮錫藝再現》個展，展出以錫藝、安金與彩繪融合古文明器物、祭祀文化及神宮紋飾，讓原本多見於宗教器物的錫藝，展現不同於以往的藝術樣貌。1984年出生於台中清水的林寶蓉，自幼喜歡繪畫與手作，2006年拜錫藝與金工藝術家李文武為師，原本只是想學習一門技術，卻在一次次敲打、塑形與彩繪的過程中，逐漸沉迷於錫藝創作，至今深耕19年，始終堅持「作品要扎實、細節要到位」，並在師承傳統工藝精神的同時，也不斷尋求創新表現，逐步建立屬於自己的藝術風格。不同於傳統錫器著重宗教實用功能，林寶蓉近年持續將彩繪、安金等技法融入錫藝，透過色彩、紋理與構圖，賦予作品更多敘事性與文化意涵。她表示，錫材本身帶有冷冽的金屬質感，但加入彩繪後，能呈現更細膩的符號與層次，也讓古文明器物、宗廟紋飾與祭祀意象，轉化為具有當代藝術語言的作品。除了個人創作，林寶蓉也與丈夫及一雙兒女共同成立「玄繪坊藝術團隊」，一家四口分工合作，分別負責錫藝、彩繪、創意構思及對外事務，希望透過展覽與教學，傳承古文明，讓更多人認識錫藝之美，也讓這項傳統工藝走向更多元的藝術舞台。指導老師李文武表示，錫藝是技術門檻極高的金屬工藝，從塑形到表面處理都需長年累積經驗。林寶蓉不僅承襲傳統技法，更透過彩繪創作為錫器注入文化與精神象徵，讓作品超越工藝本身，成為一場關於文明、信仰與時間的文化對話。《古文明神宮錫藝再現》即日起於台中市北屯區一德洋樓展出至9月22日，觀眾可近距離欣賞錫藝如何在傳統技法與當代創作之間激盪出新的可能，也看見一位女性工藝創作者多年深耕後所累積的藝術能量。