我是廣告 請繼續往下閱讀

林丹：35歲奪最後大冠，2020年告別賽場

李宗偉：34歲奪超750金盃，健康因素退役

大馬一哥李宗偉與中國球王林丹大約都是在35-36歲這個年紀退役的。（圖／美聯社／達志影像）

諶龍：32歲淡出國際賽，2023年正式掛拍

孫完虎：曾登頂世界第一，33歲退出國家隊

▲中國名將諶龍出生於1989年，僅大周天成1歲。他生涯最後一座國際大賽冠軍停留在2019年的法國公開賽。（圖／美聯社／達志影像）

桃田賢斗：因車禍改寫命運，29歲黯然引退

安賽龍：達成奧運二連霸，32歲光榮退役

▲丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）同樣出生於1994年，比周天成小4歲。（圖／香港羽球協會提供）

球員名稱（國籍） 年齡比對（出生年份） 首度登頂年份 退役 / 現役狀態 最後一座重要國際賽冠軍（奪冠年齡） 生涯成就 林丹 (Lin Dan, 中國) 年長6歲 (1983年) 2004年 2020年7月退役 2019年馬來西亞公開賽 (35歲) 雙圈大滿貫、兩屆奧運金牌，職業生涯後期與周天成多次於巡迴賽交手。 李宗偉 (Lee Chong Wei, 馬來西亞) 年長約8歲 (1982年) 2006年 2019年6月退役 2018年馬來西亞公開賽 (35歲) 史上在位最久的球王（349週），曾保持超級賽最老冠軍紀錄（34歲）。 諶龍 (Chen Long, 中國) 年長1歲 (1989年) 2014年 2023年5月退役 2019年法國公開賽 (30歲) 奧運1金1銀1銅得主，與周天成屬同世代競爭對手。 孫完虎 (Son Wan-ho, 韓國) 年長2歲 (1988年) 2017年 2021年8月退出國家隊 2018年韓國大師賽 (30歲) 韓國隊主力，2017年登頂球王，生涯後期轉為個人身分參賽。 安賽龍 (Viktor Axelsen, 丹麥) 年輕4歲 (1994年) 2017年 2026年4月退役 2024年巴黎奧運金牌 (30歲) 兩屆奧運金牌得主，與周天生交手多達26次（22勝4敗），為生涯最狂宿敵。 斯里坎特·基達姆比 (Srikanth Kidambi, 印度) 年輕3歲 (1993年) 2018年 現役 2017年法國公開賽 (24歲) 印度首位BWF男單球王，2017年單季曾奪下4座頂級超級賽冠軍。 桃田賢斗 (Kento Momota, 日本) 年輕5歲 (1994年) 2018年 2024年5月退出國家隊 2023年韓國大師賽 (29歲) 日本首位男單球王，曾創下單季11冠金氏世界紀錄，後因車禍重創生涯。 石宇奇 (Shi Yuqi, 中國) 年輕6歲 (1996年) 2024年 現役 2024年印尼公開賽 (28歲) 後接棒時代的中國隊第一男單，2024年接替安賽龍成為世界第一。 昆拉武特·威提訕 (Kunlavut Vitidsarn, 泰國) 年輕11歲 (2001年) 2025年 現役 2023年世錦賽金牌 (22歲) 泰國首位世錦賽男單冠軍與球王，代表新一代年輕勢力的崛起。

台灣羽球一哥周天成以36歲高齡勇奪超級1000級別的中國公開賽男單冠軍，不僅寫下台灣純本土男單的歷史新頁，更大幅刷新了頂級公開賽男單最年長奪冠紀錄。自2006年踏入國際職業賽場以來，周天成生涯共遭遇過9任世界球王。這座冠軍究竟有多不可思議？回顧羽壇歷史，周天成進入職業羽壇後，有6位曾經叱吒風雲的歷任球王，無論年紀比他大或小，如今都已高掛球鞋，但「小天」依然屹立不搖，在場上持聘。中國傳奇名將林丹比周天成大約6歲，曾兩度奪得奧運金牌、五度稱霸世錦賽。被譽為史上最偉大球員的「超級丹」，生涯最後一座具份量的國際賽冠軍是2019年的馬來西亞公開賽（超級750級別），當時他35歲。2020年7月4日，林丹因健康因素宣布退役，結束長達20年的國家隊生涯。馬來西亞「拿督」李宗偉大周天成約8歲，是羽壇史上在位最久的男單球王。在周天成奪冠之前，李宗偉是頂級賽最老冠軍的紀錄保持人（2017年全英公開賽奪冠時將近35歲）。他生涯最後一座大賽冠軍同樣是馬來西亞公開賽（2018年超級750級別），當時他34歲，隨後便因身體狀況被迫離開賽場。中國名將諶龍出生於1989年，僅大周天成1歲。他生涯最後一座國際大賽冠軍停留在2019年的法國公開賽，雖然在2021年東京奧運仍奮力拿下銀牌，但其實在大約32歲左右就幾乎未再出戰國際巡迴賽。2023年5月19日，34歲的諶龍正式宣布退役。諶龍是周天成生涯最大的「天敵」，周天成一路被其壓制，即使是在東京奧運都未能突破。韓國好手孫完虎比周天成大2歲，曾在2017年5月登上男單世界第1寶座。作為韓國隊奪得2014年亞運金牌與2017年蘇迪曼盃冠軍的絕對主力，他在2021年8月（約33歲）宣布退出國家隊，此後僅偶爾以個人名義參與賽事，逐漸淡出一線戰場。孫完虎某種意義上和周天成很像，都是被一流高手壓制，大器晚成。孫完虎上過世界第一，且有亞運金牌；但周天成生涯更長，各有特點。日本天才球手桃田賢斗出生於1994年，比周天成足足小了快5歲。他曾是單季橫掃無數冠軍的無敵存在，但一場嚴重的車禍極大地改變了他的職業生涯軌跡。無法找回巔峰狀態的桃田，最終在2024年湯姆斯盃結束後正式退出國家隊，年僅29歲便告別了國際舞台。桃田和周天成幾乎可說是兩種完全不同的生涯，前者因為賭博和車禍兩起悲劇性事件，極大地縮短了其生涯長度，但手握兩座世錦賽冠軍、單季拿下11冠，一度被認為有機會挑戰林丹生涯，不少人為其提前殞落抱憾。丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）同樣出生於1994年，比周天成小4歲。這位接連在2020年東京奧運擊敗諶龍、2024年巴黎奧運擊敗昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）完成男單二連霸的傳奇，已於2026年4月15日透過社群媒體宣布退役，以32歲之齡結束了輝煌的職業選手生涯。安賽龍也堪稱是周天成一生之敵，兩人生涯交錯多年，安賽龍的職業生涯無疑更輝煌、偉大，但小天用韌性和長壽緊追在後，讓這個世代更添光彩。回頭看36歲的周天成，雖然年齡增長讓他無法永遠保持完美狀態，甚至偶有爆冷輸球的「慘案」，但只要狀態在線，他的實力依然是世界頂尖。在本次中國賽面對年輕的法國大將波波夫（Toma Junior Popov）時，周天成展現了極高的戰術素養。面對對手的起球，他進攻火力兇猛，頻頻殺穿防線；同時防守端滴水不漏，讓波波夫除了開局之外的殺球得分效率極低，甚至打到失去自信。此外，他的推挑技術更是精準，頻繁壓制對手反手位且極少失誤出界。周天成雖未曾登頂球王，但曾在2019年攀上世界第2，創下台灣本土男單歷史最高排名紀錄。如今以36歲之齡在超級1000賽封王，這份對羽球純粹的熱愛與驚人的自律，不僅讓全場球迷為之動容，更讓他成為羽壇當之無愧的「不老傳奇」。