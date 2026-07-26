台灣羽球一哥周天成以36歲高齡勇奪超級1000級別的中國公開賽男單冠軍，不僅寫下台灣純本土男單的歷史新頁，更大幅刷新了頂級公開賽男單最年長奪冠紀錄。自2006年踏入國際職業賽場以來，周天成生涯共遭遇過9任世界球王。這座冠軍究竟有多不可思議？回顧羽壇歷史，周天成進入職業羽壇後，有6位曾經叱吒風雲的歷任球王，無論年紀比他大或小，如今都已高掛球鞋，但「小天」依然屹立不搖，在場上持聘。
林丹：35歲奪最後大冠，2020年告別賽場
中國傳奇名將林丹比周天成大約6歲，曾兩度奪得奧運金牌、五度稱霸世錦賽。被譽為史上最偉大球員的「超級丹」，生涯最後一座具份量的國際賽冠軍是2019年的馬來西亞公開賽（超級750級別），當時他35歲。2020年7月4日，林丹因健康因素宣布退役，結束長達20年的國家隊生涯。
李宗偉：34歲奪超750金盃，健康因素退役
馬來西亞「拿督」李宗偉大周天成約8歲，是羽壇史上在位最久的男單球王。在周天成奪冠之前，李宗偉是頂級賽最老冠軍的紀錄保持人（2017年全英公開賽奪冠時將近35歲）。他生涯最後一座大賽冠軍同樣是馬來西亞公開賽（2018年超級750級別），當時他34歲，隨後便因身體狀況被迫離開賽場。
諶龍：32歲淡出國際賽，2023年正式掛拍
中國名將諶龍出生於1989年，僅大周天成1歲。他生涯最後一座國際大賽冠軍停留在2019年的法國公開賽，雖然在2021年東京奧運仍奮力拿下銀牌，但其實在大約32歲左右就幾乎未再出戰國際巡迴賽。2023年5月19日，34歲的諶龍正式宣布退役。
諶龍是周天成生涯最大的「天敵」，周天成一路被其壓制，即使是在東京奧運都未能突破。
孫完虎：曾登頂世界第一，33歲退出國家隊
韓國好手孫完虎比周天成大2歲，曾在2017年5月登上男單世界第1寶座。作為韓國隊奪得2014年亞運金牌與2017年蘇迪曼盃冠軍的絕對主力，他在2021年8月（約33歲）宣布退出國家隊，此後僅偶爾以個人名義參與賽事，逐漸淡出一線戰場。
孫完虎某種意義上和周天成很像，都是被一流高手壓制，大器晚成。孫完虎上過世界第一，且有亞運金牌；但周天成生涯更長，各有特點。
桃田賢斗：因車禍改寫命運，29歲黯然引退
日本天才球手桃田賢斗出生於1994年，比周天成足足小了快5歲。他曾是單季橫掃無數冠軍的無敵存在，但一場嚴重的車禍極大地改變了他的職業生涯軌跡。無法找回巔峰狀態的桃田，最終在2024年湯姆斯盃結束後正式退出國家隊，年僅29歲便告別了國際舞台。
桃田和周天成幾乎可說是兩種完全不同的生涯，前者因為賭博和車禍兩起悲劇性事件，極大地縮短了其生涯長度，但手握兩座世錦賽冠軍、單季拿下11冠，一度被認為有機會挑戰林丹生涯，不少人為其提前殞落抱憾。
安賽龍：達成奧運二連霸，32歲光榮退役
丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）同樣出生於1994年，比周天成小4歲。這位接連在2020年東京奧運擊敗諶龍、2024年巴黎奧運擊敗昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）完成男單二連霸的傳奇，已於2026年4月15日透過社群媒體宣布退役，以32歲之齡結束了輝煌的職業選手生涯。
安賽龍也堪稱是周天成一生之敵，兩人生涯交錯多年，安賽龍的職業生涯無疑更輝煌、偉大，但小天用韌性和長壽緊追在後，讓這個世代更添光彩。
老驥伏櫪志在千里 戰術執行力仍屬頂尖
回頭看36歲的周天成，雖然年齡增長讓他無法永遠保持完美狀態，甚至偶有爆冷輸球的「慘案」，但只要狀態在線，他的實力依然是世界頂尖。
在本次中國賽面對年輕的法國大將波波夫（Toma Junior Popov）時，周天成展現了極高的戰術素養。面對對手的起球，他進攻火力兇猛，頻頻殺穿防線；同時防守端滴水不漏，讓波波夫除了開局之外的殺球得分效率極低，甚至打到失去自信。此外，他的推挑技術更是精準，頻繁壓制對手反手位且極少失誤出界。
周天成雖未曾登頂球王，但曾在2019年攀上世界第2，創下台灣本土男單歷史最高排名紀錄。如今以36歲之齡在超級1000賽封王，這份對羽球純粹的熱愛與驚人的自律，不僅讓全場球迷為之動容，更讓他成為羽壇當之無愧的「不老傳奇」。
周天成職業生涯交錯之9位世界球王對照表
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中國傳奇名將林丹比周天成大約6歲，曾兩度奪得奧運金牌、五度稱霸世錦賽。被譽為史上最偉大球員的「超級丹」，生涯最後一座具份量的國際賽冠軍是2019年的馬來西亞公開賽（超級750級別），當時他35歲。2020年7月4日，林丹因健康因素宣布退役，結束長達20年的國家隊生涯。
李宗偉：34歲奪超750金盃，健康因素退役
馬來西亞「拿督」李宗偉大周天成約8歲，是羽壇史上在位最久的男單球王。在周天成奪冠之前，李宗偉是頂級賽最老冠軍的紀錄保持人（2017年全英公開賽奪冠時將近35歲）。他生涯最後一座大賽冠軍同樣是馬來西亞公開賽（2018年超級750級別），當時他34歲，隨後便因身體狀況被迫離開賽場。
中國名將諶龍出生於1989年，僅大周天成1歲。他生涯最後一座國際大賽冠軍停留在2019年的法國公開賽，雖然在2021年東京奧運仍奮力拿下銀牌，但其實在大約32歲左右就幾乎未再出戰國際巡迴賽。2023年5月19日，34歲的諶龍正式宣布退役。
諶龍是周天成生涯最大的「天敵」，周天成一路被其壓制，即使是在東京奧運都未能突破。
孫完虎：曾登頂世界第一，33歲退出國家隊
韓國好手孫完虎比周天成大2歲，曾在2017年5月登上男單世界第1寶座。作為韓國隊奪得2014年亞運金牌與2017年蘇迪曼盃冠軍的絕對主力，他在2021年8月（約33歲）宣布退出國家隊，此後僅偶爾以個人名義參與賽事，逐漸淡出一線戰場。
孫完虎某種意義上和周天成很像，都是被一流高手壓制，大器晚成。孫完虎上過世界第一，且有亞運金牌；但周天成生涯更長，各有特點。
日本天才球手桃田賢斗出生於1994年，比周天成足足小了快5歲。他曾是單季橫掃無數冠軍的無敵存在，但一場嚴重的車禍極大地改變了他的職業生涯軌跡。無法找回巔峰狀態的桃田，最終在2024年湯姆斯盃結束後正式退出國家隊，年僅29歲便告別了國際舞台。
桃田和周天成幾乎可說是兩種完全不同的生涯，前者因為賭博和車禍兩起悲劇性事件，極大地縮短了其生涯長度，但手握兩座世錦賽冠軍、單季拿下11冠，一度被認為有機會挑戰林丹生涯，不少人為其提前殞落抱憾。
安賽龍：達成奧運二連霸，32歲光榮退役
丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）同樣出生於1994年，比周天成小4歲。這位接連在2020年東京奧運擊敗諶龍、2024年巴黎奧運擊敗昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn）完成男單二連霸的傳奇，已於2026年4月15日透過社群媒體宣布退役，以32歲之齡結束了輝煌的職業選手生涯。
安賽龍也堪稱是周天成一生之敵，兩人生涯交錯多年，安賽龍的職業生涯無疑更輝煌、偉大，但小天用韌性和長壽緊追在後，讓這個世代更添光彩。
回頭看36歲的周天成，雖然年齡增長讓他無法永遠保持完美狀態，甚至偶有爆冷輸球的「慘案」，但只要狀態在線，他的實力依然是世界頂尖。
在本次中國賽面對年輕的法國大將波波夫（Toma Junior Popov）時，周天成展現了極高的戰術素養。面對對手的起球，他進攻火力兇猛，頻頻殺穿防線；同時防守端滴水不漏，讓波波夫除了開局之外的殺球得分效率極低，甚至打到失去自信。此外，他的推挑技術更是精準，頻繁壓制對手反手位且極少失誤出界。
周天成雖未曾登頂球王，但曾在2019年攀上世界第2，創下台灣本土男單歷史最高排名紀錄。如今以36歲之齡在超級1000賽封王，這份對羽球純粹的熱愛與驚人的自律，不僅讓全場球迷為之動容，更讓他成為羽壇當之無愧的「不老傳奇」。
周天成職業生涯交錯之9位世界球王對照表
|球員名稱（國籍）
|年齡比對（出生年份）
|首度登頂年份
|退役 / 現役狀態
|最後一座重要國際賽冠軍（奪冠年齡）
|生涯成就
|
林丹
(Lin Dan, 中國)
|
年長6歲
(1983年)
|2004年
|2020年7月退役
|
2019年馬來西亞公開賽
(35歲)
|雙圈大滿貫、兩屆奧運金牌，職業生涯後期與周天成多次於巡迴賽交手。
|
李宗偉
(Lee Chong Wei, 馬來西亞)
|
年長約8歲
(1982年)
|2006年
|2019年6月退役
|
2018年馬來西亞公開賽
(35歲)
|史上在位最久的球王（349週），曾保持超級賽最老冠軍紀錄（34歲）。
|
諶龍
(Chen Long, 中國)
|
年長1歲
(1989年)
|2014年
|2023年5月退役
|
2019年法國公開賽
(30歲)
|奧運1金1銀1銅得主，與周天成屬同世代競爭對手。
|
孫完虎
(Son Wan-ho, 韓國)
|
年長2歲
(1988年)
|2017年
|2021年8月退出國家隊
|
2018年韓國大師賽
(30歲)
|韓國隊主力，2017年登頂球王，生涯後期轉為個人身分參賽。
|
安賽龍
(Viktor Axelsen, 丹麥)
|
年輕4歲
(1994年)
|2017年
|2026年4月退役
|
2024年巴黎奧運金牌
(30歲)
|兩屆奧運金牌得主，與周天生交手多達26次（22勝4敗），為生涯最狂宿敵。
|
斯里坎特·基達姆比
(Srikanth Kidambi, 印度)
|
年輕3歲
(1993年)
|2018年
|現役
|
2017年法國公開賽
(24歲)
|印度首位BWF男單球王，2017年單季曾奪下4座頂級超級賽冠軍。
|
桃田賢斗
(Kento Momota, 日本)
|
年輕5歲
(1994年)
|2018年
|2024年5月退出國家隊
|
2023年韓國大師賽
(29歲)
|日本首位男單球王，曾創下單季11冠金氏世界紀錄，後因車禍重創生涯。
|
石宇奇
(Shi Yuqi, 中國)
|
年輕6歲
(1996年)
|2024年
|現役
|
2024年印尼公開賽
(28歲)
|後接棒時代的中國隊第一男單，2024年接替安賽龍成為世界第一。
|
昆拉武特·威提訕
(Kunlavut Vitidsarn, 泰國)
|
年輕11歲
(2001年)
|2025年
|現役
|
2023年世錦賽金牌
(22歲)
|泰國首位世錦賽男單冠軍與球王，代表新一代年輕勢力的崛起。