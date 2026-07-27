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▲小甜甜要王凱先去探路。（圖／翻攝自IG@riva0913）

▲傅子純6月7日因急性血癌病逝，享年47歲。（圖／民視提供）

演員王凱昨（26）日驚傳在家中猝死，三立電視台也證實消息，震驚各界，璟宣、夏宇禾、曾子益等演藝圈好友都在社群平台發文悼念，而6月初，傅子純才因急性血癌驟逝，短短不到2個月就走了2名演員，小甜甜感嘆，當年紀越大，更看透了人世間的無常，也知道朋友們的離開不是結束，而是換個形式存在，希望這些先行離開的朋友們幫忙探路，將來還會再見。小甜甜在IG標記王凱的帳號，寫下，「當你年紀越來越大，經歷的事情越來越多！面對所有事情的發生似乎也強大許多，身邊的朋友離開更讓人看透了日常總參雜著無常，除了活在當下我們無法跟人生交涉什麼。」小甜甜說，「我知道你們的離開不是結束，而是換個形式的存在，你們先去幫我開好未來的住所，知道東西哪裡買要往哪裡走！謝謝你們先幫我探索，往後見囉！」兵家綺也在臉書悲痛發文，「最近到底是怎麼了？為什麼身邊認識的朋友一個一個走掉，好不容易傷口要慢慢癒合，現在又要再次割開，真的讓人好沮喪！願你～一路好走！」王凱25日收工返家後，鄰居發現他的外送餐點掛在門口整天，家裡冷氣也沒關，才報警處理，警察到時發現他已經沒有呼吸心跳，現場也沒留有遺書，也沒有外力介入，根據《ETtoday》報導，警方初步了解，王凱被發現時趴在客廳地板上，疑似是因為身體因素猝死。傅子純6月7日因身體不適，開車到淡水馬偕急診，根據遺孀說法，傅子純還自己同意進行插管，結果病情急轉直下，馬上就轉進加護病房，最後死亡證明寫著「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」，一直到他離開都不知道自己有白血病，走得相當突然。