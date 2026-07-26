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未來一周天氣概況！周二前午後防豪大雨

▲中央氣象署於今（26）日晚間發布了未來一周降雨趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周三起重返盛夏模式！高溫上看36度

周末假期結束了！中央氣象署表示，明（27）日周一受到南方雲系影響，台灣各地都還有短暫陣雨，中部以北也有午後大雷雨，影響將一直持續到28日，因此周一、周二記得要帶上雨傘備用。此外，下周天氣將再回到「盛夏模式 」，周三起太平洋高壓勢力增強，天氣將再度回到盛夏時光，高溫最高可能來到36度，呼籲民眾做好防曬工作。中央氣象署於今（26）日晚間發布了未來一周的天氣預報，紅霞颱風遠離之後，後續的南方雲系仍為南部、花東地區帶來顯著降雨，其他地方或多或少也有午後雷陣雨發展，好消息是，南方雲系再影響一天之後，太平洋高壓勢力逐漸增強，盛夏時光準備再來臨。降雨時程方面，周一（27日）受到南方雲系影響，南臺灣、澎湖、金門斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，臺東恆春、澎湖金門偶有較大雨勢，至於中部以北地區留意午後大雷雨，有局部大雨或短延時豪雨發生的機率。氣象署表示，周二水氣開始逐漸減少，但中部以北、宜蘭地區留意午後雷陣雨，中部以北山區有局部大雨，南部、花東地區、澎湖金門仍有短暫陣雨。從周三（29日）開始，受到太平洋高壓勢力增強影響，台灣各地及外島都是多雲到晴，只剩下山區會有午後短暫雷陣雨。氣象署也提醒，未來一週高溫普遍在32到36度之間，近山區、盆地及縱谷等地方氣溫會更高，紫外線強，出門請務必做好防曬、多補充水分，慎防熱傷害。