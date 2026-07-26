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▲ 賴瑞隆今天也出席「宗教後援會受證」。包含高雄各大道教、宮廟、教會等宗教領袖，跨越信仰齊聚支持賴瑞隆，充分展現高雄隊團結攜手邁向下一個黃金十年的決心。（圖／高雄市長參選人、立委賴瑞隆辦公室提供）

高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（26）日接力成立「勞工後援總會」及「宗教後援會」。其中，勞工後援總會集結在地15家總工會、超過205家基層工會、近700位指標性勞工界領袖到場相挺。賴瑞隆也當場提出包括產業轉型，就業優先；經濟成長，待遇優先；城市發展，安全優先；勞工未來，保障優先等「四個優先」。賴瑞隆表示，高雄擁有約140萬勞動力，以及全國最多的工會。一代代勞工用雙手撐起高雄，也在國家每一次需要時撐起台灣。他強調，高雄的歷史，是勞工寫下的；高雄的未來，也要由勞工一起決定。賴瑞隆指出，自己出身勞工家庭，父親從事木工、母親在市場擺攤，小時候家境較辛苦，深知每位勞工努力工作的背後，都有想守護的家庭。他說，做工的人挺做事的人，做事的人照顧做工的人。賴瑞隆說，自己長期從事勞工事務，僅是今年已成功爭取提高職業工會行政事務費，以及開放純勞退舊制勞工自願提繳、提前結存退休金兩項重大改革；並提出《勞工退休金條例》修正草案，主張將勞退新制雇主最低提撥率及勞工自願提繳上限提高至9%，同時防止成本轉嫁勞工。針對未來勞工市政，賴瑞隆繼4月提出完整政見「勞工七星級守護行動」後，再提出「四個優先」：產業轉型，就業優先；經濟成長，待遇優先；城市發展，安全優先；勞工未來，保障優先。讓產業升級創造在地工作、帶動薪資成長，並完善職安、退休及家庭支持。他也打趣表示：「明仔載的氣力，賴瑞隆共你攢便便。」賴瑞隆強調，未來不僅要讓高雄擁有世界級產業，更要發揮十年市政、十年國會累積的創意與執行力，接下關鍵第四棒，延續謝長廷、陳菊及陳其邁三位市長奠定的基礎，打造「勞工第一」、全台最照顧勞工的城市。最後，他表示，咱毋驚風雨，因為高雄人向來就是靠團結，拚出春天。後援總會榮譽總召集人、前勞動部長許銘春表示，賴瑞隆兼具內涵、魄力與遠見，是非常優秀的人才。過去擔任政務官期間，他即深入市政、熟悉高雄，更始終不忘勞工子弟的出身。她呼籲勞工朋友團結相挺，一起支持賴瑞隆邁向勝利。立委許智傑表示，賴瑞隆長期在立法院推動勞工權益，努力與成果有目共睹，相信未來擔任高雄市長後，一定能持續照顧勞工，讓勞工朋友過更好的生活。後援總會總會長、高雄市總工會理事長林明章表示，賴瑞隆不是選舉到了才想到勞工，而是長期與工會並肩作戰。無論是提高工會行政事務費，或推動勞退舊制改革，都展現細膩而迅速的執行力；此次提出的勞退修法，更完整回應各工會訴求。他盛讚，賴瑞隆就是勞工的自己人，也是勞工界一致認可的「勞工市長」。此外，賴瑞隆今天也出席「宗教後援會受證」，由總召集人、前內政部長余政憲、總會長洪榮豊、副總會長梁嘉榮及李政翰，基督教後援會會長買啟信及林育德、副會長蘭仁哲及廖志偉共同號召。包含高雄各大道教、宮廟、教會等宗教領袖，跨越信仰齊聚支持賴瑞隆，凝聚為高雄祈福、團結同行的力量，充分展現高雄隊團結攜手邁向下一個黃金十年的決心。