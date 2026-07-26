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又有颱風可能生成！位於國際換日線附近熱帶擾動發展中，日本氣象廳預估周一白天就有機會成為熱帶性低氣壓。包含歐洲與美國模式皆預估，可能在進入西北太平洋後成為颱風。日本氣象專家研判，這顆潛在的巨大颱風，可能會為日本帶來不小的影響。日本民間氣象公司Weather Map氣象預報士杉江勇次指出，從菲律賓附近一直到國際換日線（東經180度線附近）的海面上，有許多雲系。日本東南方海面上則有兩個低壓區生成。其中位於左側（西側）的低壓區預計發展有限；但右側（東側）的低壓區，預估明（27）日週一晚間9點前會在日期變更線附近增強為熱帶性低氣壓。生成後，多數數值模型皆預測其將增強、向西移動。杉江勇次根據日本氣象廳的全球數值天氣預報模型（GSM）預測指出，此熱帶性低氣壓在預計一週後8月2日（週日）將大幅增強，並以颱風型態移至小笠原群島的東南方海面。雖然從此時間點起各模型的誤差會開始擴大，但若看GSM模型的預測，該系統將一邊緩慢北上，同時其東側似乎還會有另一個熱帶擾動生成。他比較各國模式預報資料，各家模型皆預測該熱帶性低氣壓將會持續發展，且大致都會西進至小笠原東方海面。而太平洋高壓則是觀察重點，在日本GSM模型中，太平洋高壓從日本附近一路伸展至東側海面；但在歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的IFS模型與美國的GFS模型中，則預測日本東側海面的太平洋高壓勢力將會減弱。他提到，太平洋高壓將可能決定其未來路徑的關鍵，他研判，無論如何，熱帶系統的後續動向，極可能將影響8月上旬日本附近的整體天氣走勢。