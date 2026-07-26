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致癌油案影響清單再擴大！王品集團回應了

▲台中市食安處今（26）日再更新問題油品影響業者第三層以下的名單，共計新增13家，其中王品集團旗下的捷創投資股份有限公司也在名單中。（圖／台中市食品藥物安全處）

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘（BaP）」事件持續追蹤，台中市食品藥物安全處今（26）日表示，市府依中央資料、業者回報、跨縣市通報及現場查核結果，持續辦理流向比對、下架回收、末端稽查及第三層以下受影響業者名單，其中也包含王品集團旗下的捷創投資股份有限公司，其炸蒜片、蒜碎、辣奶油醬、日式蛋黃醬等品項都在列；對此，王品集團回應，台中市食安處今（26）日再更新致癌油品影響業者第三層以下的名單，共計新增13家，其中王品集團旗下的捷創投資股份有限公司也在名單中，其炸蒜片、蒜碎、辣奶油醬、日式蛋黃醬都受到影響；截至今日，跨局處累計查核2078家次，問題油品及相關產品累計下架回收增加至73萬1224公斤。對此，王品集團強調，食安處表示，市府跨局處查核重點包括市場、賣場、夜市、餐飲、食品製造、販售及供膳相關場域，確認業者是否仍持有、販售或使用相關油品，並同步督導保存進貨、使用、退貨及回收紀錄，以利後續流向追查及資料比對。經現場查核確認受影響者，均已要求停止使用並配合下架回收。截至今（26）日，台中市跨局處累計查核2,078家次，問題油品及相關產品累計下架回收增加至731,224公斤。