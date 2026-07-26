我是廣告 請繼續往下閱讀

▲樂天桃猿曾家輝本季表現出色，出賽14場，拿下5勝，防禦率2.57。（圖／樂天桃猿提供）

中華職棒樂天桃猿本土「先發四本柱」逐漸成形，陳克羿、曾家輝、林子崴本週都繳出6局以上的優質先發，加上在二軍等待機會的劉家翔，讓桃猿更有本錢使用威克（Adam Walker）、道威聖（Ronnie Dawson）的雙洋砲陣容。林子崴今（26）日對富邦悍將繳出6局無失分好投，賽後坦言因為洋將配置而獲得先發機會，他也很喜歡土投良性競爭的感覺。桃猿總教練曾豪駒也不諱言，土投穩定表現，在洋砲使用上，「可以更安定，讓球隊攻擊力發揮更好。」桃猿本週5戰僅用威能帝（Pedro Fernandez）、艾菩樂（Tyler Eppler）2名洋投先發，其餘3人分別是陳克羿、曾家輝，以及今日初先發林子崴。面對悍將打線，林子崴繳出6局無失分好投，僅被敲出1安，另外送出5次三振，助隊以2：0獲勝，持續在下半季排名第1。桃猿總教練曾豪駒賽後大讚，「（林）子崴今天投得非常好，整體表現就是勇於對決，沒太多閃躲，遇到中心棒次，好球率也非常高。今天直球非常有力量，看到不同於以往的他，威壓感提升很多。」曾總直言，林子崴從進入職棒，就是球隊極力栽培的先發投手，「他過去2年手受傷，一步一步復健，過程很辛苦，但他讓自己身體更強壯，回來展現自己的球技。」林子崴受訪時坦言，2週前知道要先發，做了很多功課，一直讓身體維持在先發的強度、節奏，「今天丟起來算很輕鬆，一直有在節奏上。」林子崴透露，教練團有給球數目標，自己就盡力在球數內完成投球任務，「如果之後顆數越多，局數也會更長。」林子崴一直都是桃猿本季先發輪值的候選人，但始終沒有獲得機會，他坦言，「很大原因是洋將配置，下半季多了洋砲，讓我可以回到先發。」本週桃猿先發土投非常爭氣，陳克羿、曾家輝都繳出6局以上的優質先發，二軍還有劉家翔等待機會，林子崴直言，很喜歡這樣的良性競爭，「我們4人都會互相Cover，看哪裡需要改善，互相幫忙。」桃猿本季僅用4名土投先發，但皆能繳出優異的投球內容，曾家輝出賽14場，拿下5勝，防禦率2.57；陳克羿出賽6場，拿下2勝3敗，防禦率3.28；劉家翔出賽4場，拿下1勝，防禦率2.79，加上今日初先發的林子崴，桃猿目前本土先發防禦率2.67，為各隊之冠。上半季桃猿打線卡彈，在B段班徘徊，下半季球團決定透過雙洋砲補強火力，目前新洋砲威克已經用球棒證明自己實力，另一位洋砲道威聖則是在二軍調整狀況。如同曾總賽後所言，只要桃猿土投群能夠持續繳出穩定表現，絕對有本錢使用雙洋砲陣容，「在洋砲使用上，可以更安定，讓球隊攻擊力發揮更好。」