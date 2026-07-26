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嘻哈團體「大嘴巴」成員宗華，近日在綜藝節目《小姐不熙娣》公開自己結束了10年的婚姻，透露雙方因為文化差異，相處時總是有許多摩擦，因此和平協議離婚了，同時他也大聊自己的新戀情，透露現在跟小自己20歲的DJ女孩交往中。宗華在2013年與圈外模特兒女友因懷孕登記結婚，兩人共同走過近10年歲月，近日他在節目中透露這段婚姻已經結束，他透露分開原因並不是大吵架，而是長期累積的文化差異。擁有一半日本血統的宗華，受到日本文化影響，認為成年後就應該獨立，不需要事事向父母報備；但台灣家庭普遍重視親情連結，使得夫妻在生活觀念上產生落差，他坦言長期下來，總覺得自己更像「跟對方的爸媽結婚」，雖然自己是比較能忍的類型，但問題不斷累計後，最後雙方決定好聚好散分開。恢單後宗華迎來新戀情，女友是一名27歲的DJ，兩人相差20歲，對於這段新戀情，宗華表示兩人沒有代溝，「找不到對方的缺點」，不過對於女友朋友都是年輕人，因此參加女友朋友聚會時，他常覺得自己像「園長帶小朋友玩」。目前宗華以享受戀愛為主，暫時沒有結婚規劃。