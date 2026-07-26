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國家級警報大響 地震直播瞬間湧入5.5萬人

▲台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣國家級警報大響。（圖／手機截圖）

聊天室狂洗版 眾人急喊：以為末日

▲今（26）日20點36分發生有感地震，震央在新北市雙溪區。（圖／中央氣象署）

新北市雙溪區今（26）日晚間8時36分發生芮氏規模5.6地震，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣同步收到國家級警報，接近就寢時間，不少民眾已經躺在床上滑手機，第一時間被手機警報聲嚇醒、衝上網查看地震資訊。「台灣地震監視（地震速報、強震即時警報）」YouTube直播原本僅約500人至千人在線觀看，短短幾分鐘內瞬間飆破5.5萬人，聊天室更被網友留言瘋狂洗版。中央氣象署地震速報顯示，7月26日晚間8時36分，新北市雙溪區發生芮氏規模5.6地震，震央深度95.7公里，由於預估震度達災防告警系統（PWS）發布門檻，包括台北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣民眾，都收到國家級警報。受到地震影響，「台灣地震監視（地震速報、強震即時警報）」YouTube直播在線人數瞬間暴增，從原本約500人在線的熱度，地震後一路衝破5.5萬人。大量民眾湧入聊天室留言，有人直呼：「手機還沒放下就先點進直播」、「警報一響就知道大家都在這裡集合」、「500人直接變5萬人，太誇張了」、「聊天室比地震還快」、「台灣人DNA動了，先開直播再說」。也有不少人互相關心彼此狀況，紛紛留言「大家平安嗎」、「北部超有感」、「以為手機壞掉，結果是國家級警報」、「嚇到心臟差點停」，短短幾分鐘內聊天室訊息快速洗版。