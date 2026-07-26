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八點檔男神王凱今（26）日被證實離世，享年43歲。消息曝光後，曾與他合作戲劇《加油美玲》的米可白悲痛發文悼念，公開兩人過去合作時的珍貴合照，感嘆兩人才說好要一起吃飯，沒想到人就這樣離開了。米可白透露兩人合作八點檔時，王凱不只是同劇演員，更是帶領她入門的前輩老師，她回憶，自己第一次演出八點檔時，對表演技巧、拍攝節奏都還不熟悉，而王凱總是在一旁陪伴她、教導她，讓她慢慢成長。米可白回憶：「每當有人問我『米米，你背本的快速秘訣是什麼？』我都會說：『都是凱凱教我的。』」米可白表示，王凱教自己八點檔演員背台詞的技巧，這成為了兩人之間的獨家回憶。她也提到，王凱生前曾與她約定「找一天，我們要一起吃飯」，想不到卻成為來不及實現的約定，米可白曬出兩人過往合照，字裡行間充滿不捨：「謝謝你⋯我的小老師。」