今（26）日周日晚間北部有感地震，根據中央氣象署地震測報中心，20時36分新北市雙溪區發生芮氏規模5.6中層地震，震央在新北市政府東南東方35.8公里處。新北捷運表示：「一度全線停車！」；台北捷運表示：「因發生地震，目前全線列車限速行駛」；台灣高鐵則表示：「全線正常營運」。

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台灣北部民眾有感，今年第51號有感地震發生在今晚間20時36分，新北市雙溪區發生芮氏規模5.6地震，震央在新北市政府東南東方35.8公里處，深度95.7公里，屬於中層地震。

新北捷運：一度全線停車！

新北捷運局表示，淡海輕軌、安坑輕軌、三鶯線及環狀線一度全線停車。目前已依標準作業程序採取慢速行駛，並全面巡查車站設備與軌道狀況。

台北捷運：全線列車限速行駛！

台北捷運表示：「7/26 20:36因發生地震，目前全線列車限速行駛」。建議趕時間的旅客請改搭其他交通工具，如有票證或退費問題，請洽詢問處或於官網及台北捷運GO APP查詢。

並提醒地震發生時保持冷靜勿慌張，在車廂內請降低身體姿勢、緊握欄杆。

台灣高鐵：全線正常營運！

另台灣高鐵則表示：「全線正常營運。」

▲根據中央氣象署地震測報中心，今20時36分新北市雙溪區發生芮氏規模5.6中層地震。台北捷運表示：「因發生地震，目前全線列車限速行駛」；台灣高鐵則表示：「全線正常營運」。（圖／翻攝自Google）
▲根據中央氣象署地震測報中心，今20時36分新北市雙溪區發生芮氏規模5.6中層地震。台北捷運表示：「因發生地震，目前全線列車限速行駛」；台灣高鐵則表示：「全線正常營運」。（圖／翻攝自Google）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

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