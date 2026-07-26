今（26）日晚間北部地區民眾深刻感受到劇烈上下搖晃！根據中央氣象署地震測報中心最新資料顯示，今晚 20 時 36 分新北市雙溪區發生芮氏規模 5.6 的顯著有感地震，地震深度達 95.7 公里。地震發生瞬間，包含台北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣等 5 個縣市民眾的手機國家級警報同步大響。根據國家災害防救科技中心（NCDR）發布「震源鄰近區域地質剖面圖」，揭路這起中層地震，在台灣東北部的歷史震央分布屬於罕見的事件。
NCDR剖面圖曝光！震源周邊「歷史紀錄一片空白」超罕見
今晚新北市雙溪區芮氏規模 5.6 地震發生後，國家災害防救科技中心（NCDR）也公布了該起地震的「震源鄰近區域地質剖面圖」。從剖面圖上的歷史資料圖例觀察，本次新北雙溪地震的震源周邊區域，過往竟然幾乎沒有任何其他曾經發生過顯著地震的歷史觀測紀錄存在，在紀錄中顯得格外特別與罕見。
國家災害防救科技中心所公布的地質剖面圖也列出，過去台灣東北部及北部地區的地震，多數集中在東北海域或龜山島火山地震帶周邊，這些區域地下有礁溪斷層、濁水斷層以及冬山斷層等主要構造，但上述斷層活動的深度大多落在地下 10 公里至 20 公里的淺層範圍。
相較台灣東北部過往集中在 10 至 20 公里深度的淺層斷層地震，本次雙溪地震直接下探至地下 95.7 公里，並非由地表常見的區域淺層斷層錯動所引發，而是屬於較深層的板塊隱沒帶構造活動。NCDR 公布的地質剖面圖證實了該區域在深層地震活動上的特殊性，但後續仍有待中央氣象署說明地震詳細發生的原因。
什麼是地震震源深度？體感、破壞力最直接指標
今晚地震芮氏規模 5.6 ，但震源深度深達95.7公里，也讓許多民眾雖然感覺到有上下搖晃一下，但卻覺得左右搖晃並不明顯。中央氣象署地震測報中心就曾解釋，地震可能發生在地表以下至700公里的深度範圍，為了科學的目的，依地震的震源深度分為四種地震類型：地震震源深度在0至30公里者稱為極淺地震(very shallow earthquakes)。在30至70公里者稱為淺層地震(shallow earthquakes)。在70至300公里者稱為中層地震(intermediate earthquakes)。在300至700公里之地震為深層地震(deep earthquakes)。
一般而言，在同一個地震規模下，地震的震源深度越淺，對地表的破壞力越大。
其中震源深度在30至70公里的淺層地震，在地球發生頻率最高，約有95%地震都在這區間發生，對人類的影響也最為劇烈。
震源深度在70–300公里之間的中層地震，則有90%以上都是發生在在環太平洋地震帶，一般不會導致災情發生。今晚新北市雙溪區發生芮氏規模 5.6地震也屬於這種類型。
最後則是震源深度超過300公里的深層地震，這種地震大多發生在在太平洋一帶的深海溝，但深層地震即使規模很高，一般也不會造成災害。
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今晚新北市雙溪區芮氏規模 5.6 地震發生後，國家災害防救科技中心（NCDR）也公布了該起地震的「震源鄰近區域地質剖面圖」。從剖面圖上的歷史資料圖例觀察，本次新北雙溪地震的震源周邊區域，過往竟然幾乎沒有任何其他曾經發生過顯著地震的歷史觀測紀錄存在，在紀錄中顯得格外特別與罕見。
國家災害防救科技中心所公布的地質剖面圖也列出，過去台灣東北部及北部地區的地震，多數集中在東北海域或龜山島火山地震帶周邊，這些區域地下有礁溪斷層、濁水斷層以及冬山斷層等主要構造，但上述斷層活動的深度大多落在地下 10 公里至 20 公里的淺層範圍。
什麼是地震震源深度？體感、破壞力最直接指標
今晚地震芮氏規模 5.6 ，但震源深度深達95.7公里，也讓許多民眾雖然感覺到有上下搖晃一下，但卻覺得左右搖晃並不明顯。中央氣象署地震測報中心就曾解釋，地震可能發生在地表以下至700公里的深度範圍，為了科學的目的，依地震的震源深度分為四種地震類型：地震震源深度在0至30公里者稱為極淺地震(very shallow earthquakes)。在30至70公里者稱為淺層地震(shallow earthquakes)。在70至300公里者稱為中層地震(intermediate earthquakes)。在300至700公里之地震為深層地震(deep earthquakes)。
一般而言，在同一個地震規模下，地震的震源深度越淺，對地表的破壞力越大。
其中震源深度在30至70公里的淺層地震，在地球發生頻率最高，約有95%地震都在這區間發生，對人類的影響也最為劇烈。
震源深度在70–300公里之間的中層地震，則有90%以上都是發生在在環太平洋地震帶，一般不會導致災情發生。今晚新北市雙溪區發生芮氏規模 5.6地震也屬於這種類型。
最後則是震源深度超過300公里的深層地震，這種地震大多發生在在太平洋一帶的深海溝，但深層地震即使規模很高，一般也不會造成災害。