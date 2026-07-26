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NCDR剖面圖曝光！震源周邊「歷史紀錄一片空白」超罕見

▲國家災害防救科技中心（NCDR）公布本起地震的震度分布圖，包含宜蘭縣、新北市、台北市、新竹縣以及苗栗縣都觀測到最大震度3級的數據。（圖／國家災害防救科技中心NCDR）

什麼是地震震源深度？體感、破壞力最直接指標

今（26）日晚間北部地區民眾深刻感受到劇烈上下搖晃！根據中央氣象署地震測報中心最新資料顯示，今晚 20 時 36 分新北市雙溪區發生芮氏規模 5.6 的顯著有感地震，地震。地震發生瞬間，包含台北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣等 5 個縣市民眾的手機國家級警報同步大響。根據國家災害防救科技中心（NCDR）發布「震源鄰近區域地質剖面圖」，揭路這起中層地震，在台灣東北部的歷史震央分布屬於罕見的事件。今晚新北市雙溪區芮氏規模 5.6 地震發生後，國家災害防救科技中心（NCDR）也公布了該起地震的「」。從剖面圖上的歷史資料圖例觀察，本次新北雙溪地震的震源周邊區域，在，在紀錄中顯得格外特別與罕見。國家災害防救科技中心所公布的地質剖面圖也列出，過去台灣東北部及北部地區的地震，多數集中在東北海域或龜山島火山地震帶周邊，這些區域地下有礁溪斷層、濁水斷層以及冬山斷層等主要構造，但上述斷層活動的深度大多落在地下 10 公里至 20 公里的淺層範圍。相較台灣東北部過往集中在 10 至 20 公里深度的淺層斷層地震，本次，並非由地表常見的區域淺層斷層錯動所引發，而是屬於較深層的板塊隱沒帶構造活動。NCDR 公布的地質剖面圖證實了該區域在深層地震活動上的特殊性，但後續仍有待中央氣象署說明地震詳細發生的原因。今晚地震芮氏規模 5.6 ，但震源深度深達95.7公里，也讓許多民眾雖然感覺到有上下搖晃一下，但卻覺得左右搖晃並不明顯，地震可能發生在地表以下至700公里的深度範圍，為了科學的目的，依地震的震源深度分為四種地震類型：地震震源深度在0至30公里者稱為極淺地震(very shallow earthquakes)。在30至70公里者稱為淺層地震(shallow earthquakes)。在70至300公里者稱為中層地震(intermediate earthquakes)。在300至700公里之地震為深層地震(deep earthquakes)。一般而言，在同一個地震規模下，地震的震源深度越淺，對地表的破壞力越大。其中震源深度在30至70公里的，在地球發生頻率最高，約有95%地震都在這區間發生，對人類的影響也最為劇烈。震源深度在70–300公里之間的，則有90%以上都是發生在在環太平洋地震帶，一般不會導致災情發生。最後則是震源深度超過300公里的，這種地震大多發生在在太平洋一帶的深海溝，但深層地震即使規模很高，一般也不會造成災害。