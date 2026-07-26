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中華職棒中信兄弟今（26）日持續在大本營洲際球場迎戰統一7-ELEVEn獅，靠著江坤宇在4局下的適時一擊，加上先發投手（Nivaldo Rodriguez）與牛棚投手群聯手封鎖獅隊打線，最終以1：0險勝，不僅避免系列賽遭橫掃，更終止開季主場對獅隊6連敗。此外，另一地富邦悍將以0：2不敵樂天桃猿，兄弟也擺脫單獨墊底，與悍將並列下半季第5名。兄弟系列賽前2戰以2：5、3：4不敵獅隊，今日推出王牌洋投羅戈先發，此役主投5局無失分，被敲出5安，另外送出2次三振、3次四壞球保送。兄弟打線前3局受限獅隊先發投手林詔恩的投球，僅敲出1安，不過4局下找到突破點，王政順選到保送，並靠著暴投攻佔二壘，江坤宇把握得點圈機會，敲出二壘安打，替兄弟先馳得點。羅戈此役僅投5局，兄弟在6局上啟用牛棚，陳琥、蔡齊哲聯手賞給獅隊6上6下，8局上呂彥青雖然挨2安被攻佔得點圈，但關鍵時刻對李丞齡投出三振。9局上李振昌關門成功，演出3上3下，兄弟終場就以1：0險勝獅隊，避免系列賽遭到橫掃。此役兄弟險勝，也終止開季在主場對獅隊的6連敗，兄弟曾在1991年、2006年、2010年主場對獅隊吞下對戰7連敗，今日靠著江坤宇的關鍵安打，避免尷尬的紀錄。此外，由於另一地悍將以0：2桃猿，兄弟也擺脫單獨墊底的窘境，與悍將並列下半季第5名。