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哪些地方震度3級？雙北、桃園、宜蘭都有感

▲新北雙溪今（26）日晚間8時36分發生芮氏規模5.6地震，一圖看全台震度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

震度3級有多大？氣象署：有人已經會害怕

民眾驚呼「整棟都在晃」！國家級警報一票人跳起

▲台灣地震監視YouTube直播畫面中，左上角瓶中水劇烈搖晃。（圖／翻攝畫面）

氣象署新制震度分級表（共 10 級）

0 級（無感）： 無感。



無感。 1 級（微震）： 人靜止或位於高樓層時可感覺微小搖晃。



人靜止或位於高樓層時可感覺微小搖晃。 2 級（輕震）： 大多數的人可感到搖晃，睡眠中的人有部分會醒來。電燈等懸掛物有小搖晃。靜止的汽車輕輕搖晃，類似卡車經過，但歷時很短。



大多數的人可感到搖晃，睡眠中的人有部分會醒來。電燈等懸掛物有小搖晃。靜止的汽車輕輕搖晃，類似卡車經過，但歷時很短。 3 級（弱震）： 幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感。



幾乎所有的人都感覺搖晃，有的人會有恐懼感。 4 級（中震）： 有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，睡眠中的人幾乎都會驚醒。



有相當程度的恐懼感，部分的人會尋求躲避的地方，睡眠中的人幾乎都會驚醒。 5 弱（強震）： 大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動。



大多數人會感到驚嚇恐慌，難以走動。 5 強（強震）： 幾乎所有的人會感到驚嚇恐慌，難以走動。



幾乎所有的人會感到驚嚇恐慌，難以走動。 6 弱（烈震）： 搖晃劇烈以致站立困難。



搖晃劇烈以致站立困難。 6 強（烈震）： 搖晃劇烈以致無法站穩。



搖晃劇烈以致無法站穩。 7 級（劇震）： 搖晃劇烈以致無法依意志行動。

▲地震有多大？一圖看懂地震震度分級差異。（圖／NOWNEWS社群中心製）

新北市雙溪區今（26）日晚間8時36分發生芮氏規模5.6地震，地震深度95.7公里，中央氣象署針對台北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣發布國家級警報。北台灣多個地區測得最大震度3級，不少民眾直呼「整棟都在搖」、「手機警報嚇到心臟快停」。究竟震度3級代表多大、哪些地區感受最明顯？中央氣象署曾說明，震度達3級時，已有部分民眾會產生恐懼感。根據中央氣象署地震速報，此次最大震度3級地區包括：頭城、宜蘭市、內城、南澳、蘇澳新店、汐止、烏來、五股、淡水、石門台北市、信義區桃園市另外，關西、竹東、西寶、德基等測站也測得3級震度。中央氣象署指出，目前台灣採用新制震度分級，震度共分為0至7級，其中5級、6級再細分為「弱、強」。一般而言，震度2級多數人已經能明顯感受到搖晃；當震度達3級時，室內懸掛物會明顯擺動，部分民眾可能因搖晃幅度而產生恐懼感，也是不少人開始主動避難、查看地震資訊的震度等級。地震發生後，不少民眾第一時間嚇到發文：「手機警報一響真的嚇到」、「整棟房子左右晃，很久才停」、「坐著都被搖到站起來」、「還以為又是0403那種等級」、「我家吊燈一直甩，真的有點怕」、「今天這一下真的很有感」、「警報聲比地震還可怕，心臟差點跳出來」。