今（26）日晚間20時36分，震央在新北市政府東南東方35.8公里處，發生芮氏規模5.6中層地震；由於震央位置接近新北市第一核電廠、第二核電廠及第四核電廠，台電及核安會均表示未受影響。
🟡交通運輸：
📍台灣高鐵：全線正常營運
📍高速公路局、公路局：國道、省道正常運行
📍台鐵：
7月26日20:36在新北市政府東南東方35.8公里，發生芮氏規模5.6地震，南澳=宜蘭、台北=鶯歌間按4級地震規定辦理，也就是控制員應即發布行車命令，通知地震所涵蓋區域各車站，轉達運轉中及最初開行之列車乘務員，以不超過每小時30公里之速度注意運轉，次趟列車起以不超過每小時60公里之速度注意運轉。
和平=南澳、宜蘭=大里、瑞芳=八堵、基隆=台北、竹南=豐原間按3級地震規定辦理，控制員應即發布行車命令，通知地震所涵蓋區域各車站，轉達運轉中及最初開行之列車乘務員，以不超過每小時30公里之速度注意運轉，次趟列車起以不超過每小時60公里之速度注意運轉。
🟡國營事業及電力設備
📍台灣電力公司：未接獲災情，正常運作
📍台灣自來水公司：未接獲災情，正常運作
📍台灣中油公司：未接獲災情，正常運作
📍水利署：水庫及水利設施未接獲災情，正常運作
📍核能安全委員會核安監管中心：核能電廠、核子設施、輻射作業場所未接獲災情，正常運作
🟡農業設備及堰塞湖
📍農田水利署：未接獲災情,正常運作
📍林業及自然保育署：堰塞湖未接獲災情
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📍台灣高鐵：全線正常營運
📍高速公路局、公路局：國道、省道正常運行
📍台鐵：
7月26日20:36在新北市政府東南東方35.8公里，發生芮氏規模5.6地震，南澳=宜蘭、台北=鶯歌間按4級地震規定辦理，也就是控制員應即發布行車命令，通知地震所涵蓋區域各車站，轉達運轉中及最初開行之列車乘務員，以不超過每小時30公里之速度注意運轉，次趟列車起以不超過每小時60公里之速度注意運轉。
和平=南澳、宜蘭=大里、瑞芳=八堵、基隆=台北、竹南=豐原間按3級地震規定辦理，控制員應即發布行車命令，通知地震所涵蓋區域各車站，轉達運轉中及最初開行之列車乘務員，以不超過每小時30公里之速度注意運轉，次趟列車起以不超過每小時60公里之速度注意運轉。
🟡國營事業及電力設備
📍台灣電力公司：未接獲災情，正常運作
📍台灣自來水公司：未接獲災情，正常運作
📍台灣中油公司：未接獲災情，正常運作
📍水利署：水庫及水利設施未接獲災情，正常運作
📍核能安全委員會核安監管中心：核能電廠、核子設施、輻射作業場所未接獲災情，正常運作
🟡農業設備及堰塞湖
📍農田水利署：未接獲災情,正常運作
📍林業及自然保育署：堰塞湖未接獲災情