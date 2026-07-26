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中國海警侵擾 台灣天然氣運輸須提前準備

針對北京圍困 台灣如何解決天然氣困境

中國海警侵擾台灣東部海域次數加劇

中國近年持續擴大在台灣周邊海域的軍艦、海警船活動密度，模擬切斷台灣所有的對外通道。美媒紐約時報指出，隨著北京上月宣布海警船將在台灣東部水域展開「例行性執法巡邏」後，這份憂慮進一步升高，報導特別點出如何維持天然氣以及相關燃料資源的運輸，將成為潛在海上圍困的關鍵。根據紐約時報報導，隨著中國軍艦擴大在台灣周邊海域的巡邏力度，台灣政府正加緊演練與測試：若北京企圖切斷台灣對外聯繫，該如何維持燃料及其他關鍵物資的持續供應。中國近年來頻繁動用軍艦與軍機演練封鎖台灣，模擬切斷台灣所有的對外通道。目前台灣高達 95% 的能源依賴進口化石燃料，其中液化天然氣更占了發電量的一半。近期美以對伊戰爭期間，荷姆茲海峽遭封鎖所引發的全球能源震盪，更凸顯了確保能源供應安全的重要性。紐時指出，台灣官員目前正研擬多項應變方案，包括浮動式天然氣接收站（FSRU）、建立緊急戰略儲備，甚至討論重啟核能，好在危機發生時維持島內運作。報導引述四位台灣官員說法稱，政府當局已針對遭圍困的情境進行兵棋推演（Tabletop exercises），並計畫進行實兵演習，模擬護航船隻、引導商船改道進港，以及在台灣本島進行物資儲備與分發。自上個月北京宣布其海警船將在台灣以東海岸進行「常態化執法巡查」以來，各界對中國威脅的擔憂顯著加劇。東部海域至關重要，因為一旦中國發動攻擊，該區域將是台灣最可能接收美國及其盟友提供軍事與經濟援助的通道。若在中國實施封鎖期間維持發電廠運作，將是一項極其艱巨的挑戰。目前台灣的天然氣法定安全存量至少為 11 天，最大儲備量則可達 20 天。經濟部能源署副署長陳崇憲表示，「我們持續針對這些國家安全議題進行演練，盤點各種不同情境的應對方式。我們絕對是以『最壞情況』來進行思考與評估。」陳崇憲補充指出，台灣正在評估引進浮動式天然氣接收船，以提供額外的儲備容量並供緊急情況使用。紐時點出，台灣現行3座液化天然氣接收站均位於西部，若遇到台海衝突的危機時期，容易遭中國攻擊或騷擾；東部受到地形陡峭等先天不利因素，道路狹窄且港口規模較小，缺乏接收天然氣、發電及配電的基礎設施。陳崇憲認為，「東部未必是最理想的解決方案，在西部沿海設置浮動式碼頭更可行，也更接近現有的發電廠。」報導提到，台灣政府正考慮是否重啟核電廠，讓核能成為穩定的電力來源之一。華府智庫「捍衛民主基金會」（The Foundation for Defense of Democracies）中國計畫資深主任辛格頓（Craig Singleton）表示，去年曾與台灣高層官員和企業領袖共同針對中國可能進行的能源圍困情境，進行桌上兵棋推演，他認為，台灣非常需要在危機爆發之前，將能源供應來源以及物資運抵台灣的方式進行多元化配置」。與此同時，中國在台灣東部海域持續進行灰色地帶戰略侵擾，且有加劇趨勢，報導回溯，中國海警船一艘海警船本月初以無線電呼叫3艘途經台灣東部海域的貨輪，要求申報船員等資訊，被認為是中國試圖演練的環節。台灣海巡署統計，今年5、6月間中國海警船航行至台灣本島附近的次數已達85次，相較去年同期的45次幾乎翻倍。美國海軍戰爭學院副教授馬丁森（Ryan D. Martinson）認為，中國海警目前的動作還僅是象徵性的行動，但一旦常態化部署完成，這一狀況將可能產生變化，只要這些船隻長期待在那裡，中國更有本錢對台灣採取更強硬的行動。淡江大學兼任教授荊元宙則認為中國的基本戰略邏輯就是「蠶食鯨吞」，現在每一小步都是為日後來鋪路。