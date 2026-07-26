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▲今（26）日晚間8時36分發生有感地震，震央在新北市雙溪區。（圖／中央氣象署）

▲菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊下方，交界處常發生深度較深的「隱沒帶地震」。（圖／郭鎧紋提供）

今（26）日晚間8時36分，新北市雙溪區發生芮氏規模5.6地震，前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋表示，這起地震深度達95.7公里，屬於「隱沒帶地震」，和靠近地表的斷層並無關聯，理論上屬於「正常能量釋放」，約等同0.125顆原子彈，不過要特別注意的是，2026年台灣地震能量釋放「少的可憐」，未來仍要留意較大規模地震的出現。郭鎧紋說明，今天晚間的地震深度95.7公里，以北台灣的地質狀況來看，只要超過35公里的地震，通常都是「隱沒帶地震」，主要原因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊導致，初步可以排除與斷層有關。郭鎧紋提及，由於地震深度較深，因此未來幾天有關本起地震的「餘震」預估不會太多，就算有也較難監測，除非後續還有超過規模5.6的地震，否則整個地震序列，會類似2025年12月27日，在宜蘭外海的規模7.0地震，當時也是沒有太多餘震出現。郭鎧紋提到，其實昨（25）日凌晨，在宜蘭外海就分別有規模4、規模3.7的地震，雖然深度不像新北雙溪地震這麼深，但整體發生原因，很有可能是來自類似且相連的系統。此外，郭鎧紋也觀察到，從2011年至2025年，全台「每日地震平均數」為1.98個，但2026年截至7月25日，「每日地震平均數」只有1.03個，規模6以上地震也只有一個，以能量釋放的角度來看，可以說是「少的可憐」，詳細情況還要更多時間觀察，畢竟地震無法預測，提醒民眾仍要時刻防範地震帶來的威脅。