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傑洛的徒弟來了！與夏川遙輝共同守護地球

▲活動當天購買「萬代超人力霸王系列商品」滿600元，即可獲得限量合影券1張。（圖／翻攝自台茂購物中心）

超人力霸王傑特8/1登場 免費預約近距離觀賞

🟡 超人力霸王傑特見面會資訊

暑假帶小朋友追英雄！桃園台茂購物中心將於8月1日下午舉辦「超人力霸王傑特見面會」，人氣英雄現身圓形廣場，粉絲除了能在舞台前近距離觀看，活動當天購買指定系列商品滿600元，還能獲得限量合影券，與超人力霸王傑特一起留下紀念照。本次登場的「超人力霸王傑特」出自圓谷製作於2020年推出的特攝影集《超人力霸王傑特》。傑特是超人力霸王傑洛的徒弟，個性熱血直率，故事描述傑特在追擊宇宙怪獸的過程中來到地球，並與防衛隊「STORAGE」的新手駕駛員夏川遙輝相遇。兩人在戰鬥中融合，攜手對抗接連出現的怪獸與宇宙威脅。傑特可以透過三枚「超人徽章」進行融合升級，變身為阿爾法裝甲、貝塔衝擊、伽瑪未來等不同型態，並依照敵人的能力切換戰鬥方式，《超人力霸王傑特》播出後累積不少人氣，並獲得第52屆日本星雲賞媒體部門肯定。「超人力霸王傑特見面會」將於8月1日16時至16時30分，在桃園台茂公園圓形廣場登場。現場同步開放近距離觀賞區預約，活動採免費預約，須具備台茂會員身分，預約期間至7月31日或額滿為止。想與超人力霸王傑特合照的粉絲，可以於活動當天13時起，前往現場商品販售區購買超人力霸王系列商品。單筆消費滿600元，即可獲得合影券1張，並享有舞台前方「等候合拍觀賞區」入席資格，有意參加的家長們，建議提早抵達現場，以免錯過合影機會！📌日期：2026年8月1日（六）📌時間：16：00～16：30📌地點：桃園台茂公園圓形廣場📌近距離觀賞區：台茂會員可免費預約，額滿為止📌合拍方式：當天13時起，購買超人力霸王系列商品滿600元，可獲合影券1張📌合影券數量：限量40張，每張最多4人入席