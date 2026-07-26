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震央就在新北雙溪 市府立即開設災害應變中心

▲今（26）日20點36分發生有感地震，震央在新北市雙溪區。（圖／中央氣象署）

新北市長臉書湧入留言 眾驚：上下震好幾秒

新北市雙溪區今（26）日晚間8時36分發生芮氏規模5.6地震，北台灣多地收到國家級警報。新北市政府表示，全市最大震度3級，已立即開設災害應變中心，啟動各區災情查通報作業，持續掌握最新狀況；截至目前，新北市消防局尚未接獲災情通報。中央氣象署地震速報指出，今（26）日晚間8時36分，新北市雙溪區發生芮氏規模5.6地震，地震深度95.7公里，震央位於新北市政府東南東方約35.8公里處。此次地震達災防告警系統（PWS）發布門檻，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣同步收到國家級警報。新北市政府表示，新北市最大震度3級，新北市長侯友宜在地震發生時立刻透過臉書粉專提醒，地震發生時應牢記「趴下、掩護、穩住」三步驟，躲在桌下或牆角形成防護，保護頭頸，並留意自身安全。並呼籲市民互相報平安，若有任何災情或需要協助，可撥打119或1999市民服務專線；市府已全面啟動災情查報作業，後續將持續公布最新資訊。新北市政府稍晚補充表示，受地震影響，淡海輕軌、安坑輕軌、三鶯線及環狀線第一時間依照標準程序暫停行駛，新北捷運公司隨即安排列車慢速行駛，並巡查各車站設備及全線軌道狀況。侯友宜在臉書發文提醒市民「趴下、掩護、穩住」後，短時間吸引大批民眾：「板橋有感，上下震5到10秒」、「住20樓，先上下抖再左右搖」、「一樓都感覺得到搖晃」，也有人說「騎車在三重沒感覺，但手機有收到警報」、「警報是在搖晃快結束後才響」。