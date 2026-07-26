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隨著生成式AI開始應用在多數人的生活以及工作中，部分上班族因此提升了工作效率，讓原先繁雜的工作迅速做完，另一方面卻也產生了疲勞感，需要不斷檢視AI產出的結果以及正確性，反而身心俱疲。日本IT產業工作管理專家指出，在工作中產生AI疲勞，有兩個最主要的原因。根據日本媒體ITmedia報導，近來在社群媒體與 IT 工程師的交流圈中，頻繁出現「AI 疲勞」、「AI 憂鬱」等詞彙。引進生成式 AI 本該讓工作更快速、更輕鬆，為何第一線人員反而身心俱疲？「AI 是導入了，但效率沒想像中好」、「總覺得好累」的聲音不絕於耳。既然工作變快了，為什麼還會累？ 久松剛指出，這種疲憊感存在一個共通點，越是採由上而下推動 AI 應用的企業，第一線的疲憊感越沉重。 高層高喊一定要給我用在工作業務上，但具體怎麼用、成果如何定義，全甩給第一線。這種架構，悄悄累積龐大的心理負擔。久松剛指出，若將「AI 疲勞」單純視為「對新工具的不適應」，那就看輕了問題的本質。這並非工具本身的問題，而是工作「根本模式」發生劇變所引發的疲勞。隨著 AI 逐步擴展至非技術、非 IT 職務，大多數工作者都已無法置身AI之外。他指出，AI 的出現讓人類需要進行「判斷」的次數急劇增加。過去製作一個功能需要數天，在這幾天內，工程師只需要專注於少數環節。但現在 AI 能在極短時間內完成程式撰寫，導致人在相同時間內要處理的主題量爆增。進而讓需要判斷的次數和時間接踵而來，員工必須不斷判斷「設計是否合理」、「AI輸出是否正確」、「該採用哪一種方案」。AI減少了動手執行的時間，增加了檢查、比較、修改及承擔結果的工作。久松剛認為，AI疲勞的原因，在於「決策成本」大幅提高。 人類從「動手的累」轉變成了「持續思考的累」。過度依賴 AI 甚至可能削弱批判性思考與記憶力。在便利的背後，只留下需要人類承擔的重度判斷，這正是感到疲憊的核心原因。另一項感到疲勞的原因在於工作本質的改變，從體驗工作過程的樂趣到現在只剩下結果的樂趣，許多工程師可能喜歡的是試錯與解決問題的過程，但AI取代了這個過程，可能也奪走了一部分對於工作本質的熱情。但若是重視成果者，則較易享受AI帶來更快完成產品所帶來的便利。久松剛認為，許多員工需要重新體認，自己究竟是因為工作的過程獲得成就感，還是工作得到的結果才能帶來的滿足感。