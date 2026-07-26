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雙溪5.6地震非斷層引發 預估仍有餘震

▲今晚新北雙溪地震，3級的搖晃時間在新北達到5至6秒，2級搖晃時間則來到15至16秒。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今年地震偏少正常嗎？氣象署：仍需長期觀察

▲今（26）日晚間新北雙溪發生規模5.6地震，震央深度95.7公里。（圖／中央氣象署）

今（26）日晚間新北雙溪發生規模5.6地震，中央氣象署地震測報中心技正郭冠宏表示，原因是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊所致，震央深度95.7公里，與斷層活動無關，預估未來一周附近仍可能出現規模4至4.5餘震，此外，雙溪周邊歷來曾多次發生隱沒帶地震，屬常見地震型態。郭冠宏說明，今晚新北雙溪地震發生原因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊導致，由於深度達95.7公里，因此和「斷層活動」並沒有任何關聯，考量到地震規模，未來一周該地區附近可能還會有規模4至4.5的餘震。郭冠宏指出，本次地震最大震度為3級，3級的搖晃時間在新北達到5至6秒，2級搖晃時間則來到15至16秒，氣象署在地震發生後17.1秒就針對宜蘭、基隆、台北發布國家級警報，18.1秒後則針對桃園、新北發布。郭冠宏提及，今天新北雙溪震央半徑50公里的範圍內，從1999年起已發生28起規模5.5以上的地震，數量上並不算罕見，今年5月1日，曾發生規模6.1地震，2025年12月27日，則是在宜蘭外海發生過規模7.0地震，原因同樣都是「隱沒帶」導致。針對2026年台灣地震偏少的情況，郭冠宏強調，氣象署確實有觀察到類似跡象，不過地震數量在年與年之間常常有顯著的差距，地震是否進入活躍期、平靜期？都需要較長時間觀察，無論地震偏多偏少，台灣就是處在板塊交界的地震好發帶，民眾仍要時刻做好防災準備。