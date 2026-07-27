地震過後開工快喝「星巴克買一送一」咖啡優惠壓壓驚！根據星巴克官網，使用uniopen聯名卡，每周一開喝「星巴克買一送一喝星冰樂」，大杯55元起飲料好友分享；星巴克表示，星巴克典藏DREAM PLAZA台北一周年慶祝，推出JAY合作收藏系列在地首發周杰倫限定杯，「冰蜜桃莫希托青、黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」新品一次整理。路易莎表示，新品「買一送一」浸泡式咖啡優惠。
星巴克：今買一送一喝星冰樂！大杯55元起 uniopen最便宜買法推薦
地震過後壓壓驚！今天周一開工咖啡優惠爽喝「星巴克買一送一」，大杯55元起、連星冰樂都半價！
活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦划算必喝飲品菜單：
◾️大杯「芒果火龍果檸檬星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
星巴克典藏DREAM PLAZA台北周年慶！周杰倫限定杯、新品一覽
星巴克表示，「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」迎接開幕一周年慶祝，以「24小時時光珍藏」為主題打造一系列限定體驗，最新推薦7月27日JAY合作收藏系列在地首發
，包括「JAY黑 ／粉不鏽鋼TOGO冷水杯」各2480元、「JAY黑／白不鏽鋼杯」各1580元、「JAY不鏽鋼把手杯」1800元；並提供星禮程會員優先購買，率先收藏。
8月3日再推出兩款合作限定新品，「冰蜜桃莫希托青」以蜜桃茉莉花香融合雙果果汁與回甘青茶，最後點綴新鮮薄荷葉超沁涼；由周杰倫特別參與設計的「
黑糖鴛鴦布蕾星冰樂」，則以黑糖融合星巴克經典濃縮咖啡與經典紅茶的鴛鴦咖啡、再搭配香甜滑順的布蕾。上市首日由星禮程會員優先購買。
路易莎：浸泡式咖啡「買一送一」！新品優惠倒數
路易莎表示，20周年推出全新浸泡式咖啡系列，開喝「G1日曬耶加雪菲」、「黑金淬煉典藏」兩大新品咖啡。即日起至7月31日，不限會員可享浸泡式咖啡新品「同品項買一送一」線上預購優惠！幫大家算好，半價平均每盒138元起，優惠倒數5天快囤貨。
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星巴克典藏DREAM PLAZA台北周年慶！周杰倫限定杯、新品一覽
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