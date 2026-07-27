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在戀愛綜藝《母胎單身戀愛大作戰》第一季中，曾說出名言「我曾經很喜歡你，姜志受」的醫學系純情男賢圭，現在已經大學畢業了，甚至到了醫美診所擔任院長執業中，而他的同事也在社群發文，透露他雖然是一個曾經登上節目有知名度的人，不過工作時是一位認真、專心看診的醫師。賢圭去年節目中，對女嘉賓志受一眼定情，不過因為是人生中第一次悸動，讓他做出了許多較為不成熟的舉動，像是不斷找女生講話，直言「你跟其他人說話我會不開心」等行為，讓志受感到壓力山大，原本有些好感也漸漸對他下頭，向男方表明心情後，賢圭說出了超級名言「我曾經很喜歡你，姜志受。」片段曝光後，瞬間成為了全網笑點，至今還會不時被人拿出來鞭一次。在節目結束後，就讀醫學系的賢圭陸續考過醫師國考，大學也順利畢業，也找到了工作成為醫美診所院長，近日他的同事在社群分享消息，宣布「Threads上那位院長，正式加入我們了」，透露賢圭已成為診所新加入的院長之一。同事表示，賢圭平時工作態度十分認真，會專心照顧每一位患者，並希望前來就診的粉絲如果遇見他，可以給予簡單的問候與支持，同時也呼籲大家不要在診所內偷拍醫師或其他顧客，希望維持安全、舒適的就診環境。