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「萊爾校長製作團隊」與「風向株式會社」日前發布一部反毒油前導影片，深偽總統賴清德聲音做旁白，製作人韋淳祐遭警方關切，對此藍營痛批賴清德打壓言論自由。立委陳培瑜表示，此舉很有可能涉及偽造文書，如同當初藍營主席選舉，有人惡意製作議員柳采葳與郝龍斌擁吻內容一樣，認為最終的目的根本也還是1128年底大選，屆時假訊息戰略搭配境外中共造假產業鏈，到時候哈哈笑的就不只有藍白，「還有遠在天邊但實際上早就近在眼前的共產黨勢力」。陳培瑜表示，每一個會用AI或是數位技術的內容製作者都必須知道，只要沒有經過當事人的同意和授權，如果製作者刻意以非常相近的聲音或是影像，再搭配AI技術所製作的內容，讓人以為這些內容是真的，那麼都很有可能涉及「偽造文書」。陳培瑜說，在台灣的法律責任上，偽造文書是公訴罪，也就是「非告訴乃論」。白話文就是「不需要被害人（被仿冒造假的人）親自去提告，檢警就會主動偵辦」，而且一旦進入司法程序，就算雙方私下和解，也不能像車禍或妨害名譽一樣撤銷告訴。陳培瑜表示，為什麼這問題這麼嚴重？因為不論是總統、五院院長、行政首長甚至是一般人，只要相關的內容影響社會信用，破壞了社會大眾對其信用安全，國家就必須主動介入，這不僅是在維持社會安定，更可以讓每一個人不用去承擔自己沒說過的話、沒發表過的言論的責任。所以警方針對有人檢舉的影片，請製作者說明，本來就是法律所賦予的權力。陳培瑜舉例，就像2025年10月的國民黨主席選舉時，國民黨籍議員柳采葳被人惡意製作與郝龍斌擁吻的內容，當時柳采葳還在趙少康的陪同下去報案，讓警察和法律介入，這不就是一樣的事情嗎？所以徐巧芯說這是查水表，如此不負責任的行為，當然就是在轉移焦點，把一件可能涉及偽造文書的犯罪行為，刻意帶風向，合理化影片製作者的犯罪行為。陳培瑜說明，對於徐巧芯和她背後的政治公關公司來說，持續累積對於賴清德和民進黨的仇恨，這是最快也是最便宜的獲得他們自己政治紅利的方法。接下來再召喚回台灣人在國民黨一黨獨大、戒嚴獨裁的打壓言論自由時期所累積的恐懼心態，再喊出「查水表」這三個字，許多人直覺的反應就真的會落入徐巧芯設計好的造謠框架裡，就是賴清德獨裁、民進黨打壓言論自由，「最終目的根本也還是1128的年底地方大選」。陳培瑜說，因為只要有越來越多人買單徐巧芯的說法，在投票日之前國民黨、民眾黨再不斷持續與中國共產黨的境外造謠產業鏈合作，24小時不間斷的製作海量又低成本的AI造假影片、照片、錄音，讓大家ㄧ時之間難辨真假，在這個還有人以為「眼見為憑」的影像氾濫的時代，所有人都可能成為用影片被攻擊、抹黑、抹黃的對象。更不用說徐巧芯等人早已鎖定的每一位民進黨籍縣市首長候選人。陳培瑜提到，用海量造假影片搭配轉移輿論方向，將台灣社會全體放入這個訊息戰的超級大鍋溫水中，煮呀煮的讓越來越多人麻痺、無感，年底不返鄉出門投票，只要投票率低、只要中間選民不發聲，那徐巧芯他們幾乎就可以驗證「用地方包圍中央」及「假訊息戰略」及「搭配境外中共造假產業鏈」的戰略奏效，那到時候哈哈笑的就不只有藍白候選人，還有遠在天邊但實際上早就近在眼前的共產黨勢力。最後陳培瑜說，台灣的民主得來不易，如果再不多想一些、再多做一些，要怎麼跟孩子們說，在面對早就無所不在的共產黨滲透中，沒有放棄作戰、沒有放棄論述，「所以拜託大家一起告訴更多人，這才是我們眼前最大的挑戰！ 」