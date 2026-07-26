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加碼做空美光、輝達與 SOXX 半導體 ETF

Flutter 與 DraftKings 成為貝瑞做多標的

特斯拉與 Palantir 空頭部位維持不變

電影《大賣空》（The Big Short）本尊、知名投資人貝瑞（Michael Burry）近期再度在 Substack 平台上公開了最新的投資組合動向。擴大了對半導體相關類股的做空力道，他加碼放空美光（Micron）、輝達（NVIDIA）等晶片股。貝瑞在 Substack 文章中表示，他以 933.86 美元 的價格加碼做空美光，並在 210.28 美元 加碼做空輝達，他指出，自己仍持有「相當規模」的輝達賣權，並認為目前及未來的許多需求並非由終端客戶所驅動。貝瑞引用國際清算銀行（BIS）2026 年年度報告指出，許多需求其實是透過資產負債表外（off-balance sheet）融資且未公開，未來的營收大部分是透過循環融資安排下進行。此外，貝瑞也在 893.49 美元加碼做空開拓重工（Caterpillar Inc.），並在 535.83 美元加碼做空 iShares 半導體 ETF（SOXX）。他表示，SOXX 的空頭部位加上他手上的賣權，已構成其整體投資中的大部位。在做多方面，貝瑞表示以 100.72 美元買入了「相當數量」的 Flutter Entertainment（FLUT），並以 23.07 美元買進 DraftKings Inc.（DKNG）。貝瑞在文章中表示，「將 FLUT 和 DKNG 合併來看，作為對抗預測市場（prediction markets）的押注策略，它們已成為我最大的持倉之一。」針對特斯拉的空頭部位，貝瑞表示尚未進行回補，並幽默稱該部位會「自己慢慢變小」。他重申對整體科技類股維持看空態度，將繼續持有追蹤納斯達克 100 指數的 Invesco QQQ Trust（QQQ）賣權。此外，他對 Palantir （PLTR）的空頭部位也同樣維持不變，看空押注均未動搖。