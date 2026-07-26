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晶片股近期震盪劇烈，儘管包含台積電、英特爾財報亮眼，科技巨頭Google也繳出強大的成績，美股科技股頹勢仍在。輝達執行長黃仁勳近期接受美媒訪問時，被問及晶片股是否會就此崩盤，他給出相當具信心的回應。根據《Axios》報導，黃仁勳接受《Axios》共同創辦人艾倫（Mike Allen）訪問，雙方就人工智慧（AI）的現狀進行問答，當被問及晶片產業是否即將迎來蕭條時，黃仁勳反駁：「不，短時間內還不會。」晶片產業長期以來存在繁榮與蕭條交替的循環，黃仁勳認為，即使考慮到晶片產業具週期性的歷史，目前的榮景依然有繼續推升的空間。黃仁勳強調，「這次不一樣，因為這不是由需求驅動的」，他進一步解釋，目前的晶片產業前景並非由長期主導該產業走向的「消費者需求」所引領，而是由產業變革驅動的，意思是基礎技術正在發生根本性的改變。黃仁勳表示，「我們在全球需要一個全新的基礎設施。我們有能源、有網路、有公路，也有鐵路。我們現在需要建構 AI 這個『智慧層』，一個建立在上述所有基礎之上的基礎設施。而這一層需要晶片。」黃仁勳有信心，「我相信我們可能需要讓半導體產業的規模達到現在的 5 到 10 倍左右，現在的規模實在太小了。」他強調，所有東西都如此供不應求，因為這並非週期性現象，也不是來自消費者的需求，不是因為這類原因。這是根本性的、與基礎設施相關的變革。因此整個產業都處於短缺狀態，產業的規模還要再擴大好幾倍。對於那些宣稱人工智慧將導致人類滅亡，或是摧毀美國一半的工作崗位的說法，黃仁勳也表示，這完全是無稽之談，他認為，嚇跑工人和公司，讓他們不敢使用人工智慧，這才會帶來更大的危險。