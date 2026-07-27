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在贏得2026年WNBA三分球大賽冠軍後，達拉斯飛翼隊（Dallas Wings）的新秀福德（Azzi Fudd）正式向金州勇士隊（Golden State Warriors）球星柯瑞（Steph Curry）下戰帖。福德在日前奪下三分球后冠後向記者喊話，希望能與這位歷史最佳射手來一場睽違8年的「復仇之戰」。福德寫下了歷史，成為首位贏得WNBA三分球大賽冠軍的新秀。她在首輪拿下24分，並在最後5球中命中4球，順利挺進決賽。她的決賽對手是首輪狂砍29分的波特蘭火燄隊（Portland Fire）射手布莉姬特·卡爾頓（Bridget Carlton）。進入決賽後，卡爾頓手感降溫僅得19分，而福德則火力全開，狂飆30分抱走三分球大賽冠軍。她的30分追平了尤內斯庫（Sabrina Ionescu）與奎格利（Allie Quigley），並列WNBA歷史第二高分（尤內斯庫在2023年創下的37分仍是最高紀錄）。奪冠後，福德透過《NBC Sports Bay Area》記者阿維拉（Nick Avila）向柯瑞傳遞了訊息：「史蒂芬，如果你有在聽的話，我從高中開始就一直要求重賽。所以，或許現在是我們找個時間和地點來解決這件事的時候了。」這場戰帖的淵源可以追溯到2018年的SC30菁英營（SC30 Select Camp）。當時年僅15歲的福德是營隊中唯二的女性高中潛力球員之一，另一位則是柯瑞的乾妹妹布林克（Cameron Brink）。福德不僅在營隊中與男球員同場競技，還贏得了營隊的三分球大賽，隨後更直接與柯瑞展開對決。根據《Essentially Sports》報導，她當時展現了驚人的競爭力，最終僅以16：20惜敗給柯瑞4分。福德回憶道：「能參加那個營隊真的很有趣，成為那裡唯二的女孩子，然後和男生們比賽。當你能擊敗男生時，總是會有一種特別的成就感。那非常有趣，而能和史蒂芬親自對決更是超級酷。」柯瑞是否會接受這項挑戰，將是接下來的關注重點。這已經不是第一次有WNBA球星向這位史上最偉大射手發起挑戰。在2023年WNBA三分球大賽狂砍37分後，尤內斯庫也曾向柯瑞下戰帖。這位四屆NBA總冠軍得主接受了挑戰，雙方在2024年印第安納波利斯（Indianapolis）舉辦的NBA全明星賽上展開了史詩級的對決。當時尤內斯庫先攻下26分給予極大壓力，但柯瑞在最後5球中命中4球，最終以29分贏下比賽。那場「男女三分大戰」獲得了極高的評價，但此後便未再舉辦。如今福德挾帶新科三分球后的氣勢再度約戰，或許擁有足夠的星度促成這場賽事，不過外界也預期，若能加入凱特琳·克拉克（Caitlin Clark），將有望打破收視紀錄。